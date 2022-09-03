ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Югре

Югра вновь оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Поэтому мы решили отобрать самые высокооплачиваемые вакансии, которые сейчас существуют в регионе.

Стоматолог-ортопед, от 400 тысяч

Частная клиника ищет в Сургуте стоматолога-ортопеда, однако готова рассмотреть кандидатов из других городов и регионов. В первый месяц после переезда компания обеспечит работника съемным жильем и билетами на самолет до Сургута.

Требования: документы подтверждающих квалификацию: диплом, интернатура, ординатура, действующего сертификата специалиста, владение новейшими методиками лечения и диагностики, профессионализм и опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, готовность к переезду на срок не менее чем 6 месяцев.

Начальник управления капитального строительства, от 300 тысяч

В Нягани в нефтяную компанию требуется начальник управления капитального строительства. В обязанности входит разработка и реализация планов капитального строительства и реконструкции объектов. Условия стандартные: полный рабочий день, пятидневная неделя.

Бурильщик седьмого разряда, от 230 тысяч

В Нижневартовске требуется бурильщик седьмого разряда, у которого есть аж пять профильных удостоверений и опытом работы от двух лет. Кандидат должен быть согласен на работу вахтовым методом. Работодатель обещает допвыплаты за звание «лучшей бригады».

Мастер по капитальному ремонту скважин, от 230 тысяч

Урайская компания ищет себе сотрудника для ремонта скважин с высшим образованием и опытом работы от трех лет, согласного на вахтовый метод работы. Обязанности: организация мониторинга технического состояния скважины; монтаж (демонтаж) оборудования КРС; работы по глушению скважин; гидродинамических работ в скважинах; работы по ликвидации аварий.

Менеджер по лизингу, от 200 тысяч

В Сургуте ищут специалиста по лизингу с опытом работы от двух лет. Из особых преимуществ вакансии – полный пакет ДМС (стоматология включена). На работе сотруднику придется заниматься наставничеством подчиненных, находить и привлекать к сотрудничеству клиентов среди малого и среднего бизнесов, вести документооборот по сделкам.

По материалам портала hh.ru. Не реклама.