В Югре ищут учителей и предлагают зарплату от 60 тысяч и больше

Близится День знаний – когда ученики сядут за парты и вновь встретятся со своими учителями. Мы решили узнать, сколько сегодня могут получать педагоги в школах, колледжах и частных образовательных организаций и выбрали самые денежные вакансии.

Учитель русского языка и литературы – до 80 тысяч

СОШ №8 в Когалыме ищет учителя русского языка и литературы. Требования: осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

Учитель начальных классов – до 70 тысяч

В сургутскую частную организацию требуется педагог начальных классов. Обязанности: проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, ответственное отношение при подготовке к урокам. Обязательно наличие психологического и педагогического образования.

Преподаватель английского языка – от 70 тысяч

Нижневартовская школа иностранных языков ищет сотрудника с уровнем владения языком не ниже Advanced и профильным образованием (педагогическое или лингвистическое) для обучения людей разного возраста. Работник также будет обязан разрабатывать пособия для работы и организовывать образовательные проекты (например, олимпиады).

Преподаватель информатики и математики – от 60 тысяч

Сургутский колледж предпринимательства в поисках сотрудника с профильным образованием и опытом работы от одного года. Требования простые: знание дисциплины, наличие диплома о высшем образовании.

Преподаватель иностранных языков – от 60 тысяч

В Сургуте в частную образовательную организацию требуется преподаватель иностранных языков с высшим образованием и знанием английского языка не ниже уровня Intermediate. Среди основных требований числятся также трудолюбие, любовь к детям, вежливое отношение к родителям.

Отмечается, что с 1 сентября преподаватель уже должен приступить к работе.

По материалам портала hh.ru. Не реклама.