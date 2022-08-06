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Смертельный заплыв // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Самые зловещие случаи гибели детей в югорских водоемах

Смертельный заплыв // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

В водоемах ХМАО продолжают гибнуть дети и взрослые. Последняя подобная трагедия произошла на этой неделе в Сургуте. Местная жительница пришла с тремя детьми на берег реки Черная, вместе они отправились купаться, оставив младшего ребенка на берегу. Спустя время отдыхающие услышали крики сына женщины о помощи. Его удалось спасти, а вот женщина и ее 12-летняя дочка утонули. Как выяснилось, в 2020 году именно в этом месте утонул 14-летний подросток. Здесь даже установлен предупреждающий знак, но семью это не остановило.

Как не остановило многих других югорчан от купания в несанкционированных местах. Только с начала лета, по данным ГУ МЧС по ХМАО, в водоемах региона погибли 27 человек, включая пятерых детей. Большая часть трагических случаев произошла из-за купания в необорудованных местах. Гибель людей на воде — третья по счету в ряде других сценариев несчастных случаев, подчеркивают спасатели.

В ГУ МЧС рассказали о других случаях гибели детей в водоемах, когда к трагедии привела ложная самонадеянность.

Так, в пригороде Лангепаса 13-летний мальчика ушел с друзьями купаться на карьер. Четверо парней зашли в воду, на расстоянии примерно 20 метров от берега один из них нырнул и не поднялся на поверхность.

«Когда заметили, что его долго нет?Кто бросился оказывать ему помощь. Никто… Не было здесь ни спасателей, ни профессиональных медиков. Это не пляж», - подчеркнули в ГУ МЧС.

Аналогичный случай произошел в окрестностях Урая, где подросток, не умея плавать, прыгнул в реку Конда. Из-за сильного подводного течения выплыть он не смог. Тело мальчика нашли спасатели.

В Советском трагический случай произошел на неофициальном пляже частной базы отдыха. Отдыхающая с девятилетним ребенком женщина попросила подруг приглядеть за ним, а сама отошла. Спустя некоторое время люди увидели, что находящийся в воде мальчик не двигается. Очевидцы вытащили ребенка на берег и попытались оказать помощь, но безуспешно.

«Отсутствие контроля со стороны взрослых, употребление алкогольных напитков, потеря эмоциональной связи с ребенком. Все это фатальные факторы, которые и приводят к трагедиям, - подчеркивают спасатели. - Родителям и просто взрослым людям, которые отдыхают возле воды в состоянии алкогольного опьянения, хочется сказать только одно: если вам безразлична ваша собственная жизнь, подумайте о жизни ребенка. Дети не должны умирать из-за безразличного отношения взрослых к возможным трагическим последствиям».


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Сегодня в 13:39, просмотров: 192, комментариев: 0
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