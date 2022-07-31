Куда из городов Югры можно улететь прямыми рейсами?

Время отпусков – в самом разгаре. Но многие привычные направления этим летом оказались недоступны для югорчан. В оперштабе округа собрали актуальную информацию о том, из каких городов ХМАО и куда можно улететь прямыми рейсами.

Из Ханты-Мансийска:

По России: в Екатеринбург, Москву, Нижневартовск, Сургут, Новосибирск, Сочи, Тюмень, Уфу, Казань.

Из Нижневартовска:

По России: в Москву, Тюмень, Екатеринбург, Астрахань, Бугульму, Волгоград, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Нижнекамск, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Уфу, Ханты-Мансийск.

За границу: в Ош, Худжанд.

Из Сургута:

По России: в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Астрахань, Барнаул, Бугульму, Горно-Алтайск, Грозный, Казань, Курган, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Саратов, Симферополь, Сочи, Ставрополь, Талакан, Томск, Челябинск.

За границу: в Анталью, Баку, Бишкек, Ереван, Худжанд, Ош, Ташкент.

Из Урая:

По России: в Ханты-Мансийск, Тюмень, Екатеринбург.

Из Белоярского:

По России: в Ханты-Мансийск, Москву, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Нягань, Советский.

Из Нягани:

По России: в Тюмень, Белоярский, Екатеринбург, Ханты-Мансийск.

Из Когалыма:

По России: в Уфу, Ижевск – заказные, в Москву – регулярный.

Из Советского:

По России: в Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Белоярский.

Из Кондинского:

По России: в Ханты-Мансийск, Тюмень.