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Не пей, не ныряй, будь начеку // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Правила безопасности на воде: советуют югорские спасатели

Не пей, не ныряй, будь начеку // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

Сразу двое детей утонули накануне в югорских водоемах – мальчики 13 и 6 лет. Первая трагедия произошла на карьере в Лангепасе, где отдыхали подростки. Ребенок помладше утонул в озере на базе отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе. Всего с начала года в округе во время происшествий на воде погибли 15 человек.

«Лето в разгаре и, к сожалению, возможность повторения трагедий на воде сохраняется. По-прежнему дети приходят на водоемы одни, родители упускают из вида своих детей, а взрослые, отдыхая на воде, продолжают употреблять алкоголь и купаться в необорудованных местах. Каждый, кто пришел к водоему, не думает, что именно с ним или его семьей может случиться беда», - подчеркивают в ГИМС МЧС России по ХМАО.

Чтобы отдых у воды не превратился в трагедию, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения:

- не оставлять купающихся детей без присмотра. Каждый родитель должен знать, где его ребенок находится, и не допускать самостоятельного выхода на воду, пусть даже в компании других детей. Игры на воде могут привести к несчастному случаю.

- купаться только в разрешенных местах. Нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки.

- не нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни и коряги. Также не следует отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными.

- не цепляться за лодки, не залезать на знаки навигационного оборудования. Не подплывать к проходящим судам и не заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва.

- не купаться в штормовую погоду.

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

- не допускать переохлаждения и переутомления.

- не купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях.

- не пытаться бороться с сильным течением. Следует плыть по течению в сторону берега (под небольшим углом).

- не устраивать в воде игр, связанных с захватами.

- не подавать крики ложной тревоги.

- не купаться в одиночку.

- не стесняться звать на помощь.

Югорские спасатели также выделили наиболее опасные места для купания в Югре:

- в Сургуте: районы ГРЭС 1 и ГРЭС 2 - за 5 лет там погибли 5 человек; карьер в районе улицы Мелика-Карамова - погибли 2 человека за 5 лет; река Черная - погиб 1 человек.

- в Нягани на реке Нягань-Юган - погибли 4 человека за 5 лет.

- В поселке Излучинский Нижневартовского района - погибли 4 человека за 5 лет.

- в Урае на реке Конда - утонули 3 человека за 5 лет.

- в поселках Белый Яр и Федоровский на карьерах - утонули по 2 человека за 5 лет.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 183, комментариев: 0
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