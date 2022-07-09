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Прокачусь с ветерком // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-3 самых дорогих байка с пробегом, которые продаются в Сургуте

Прокачусь с ветерком // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Авито, unsplash.com

Лето – это время байкеров. Именно поэтому мы решили изучить рынок мотоциклов с пробегом и рассказать, какие самые дорогие транспортные средства представлены на продажу в Сургуте.

Kawasaki z 900 – 900 тысяч рублей

Владелец сообщает, что байк не попадал в ДТП и не состоит на учете. ТС имеет много дополнительного тюнинга, поэтому такая большая цена. Гарантия два года, два ключа, сервисная книжка, приобретался у официального дилера. Пробег: 2500 километров.

Suzuki GSX-R600 – 690 тысяч рублей

Полностью обслуженный мотоцикл, не попадавший в аварии. Имеется сигнализация с датчиком наклона и обратной связью. Покупался у официального дилера. Автор объявления отмечает, что не продаст ТС «школьницам и лицам, необремененным интеллектом». Пробег: 18 тысяч километров.

Кастом-байк Yamaha SRX400 – 500 тысяч рублей

Владелец не предоставил подробной информации, однако известно, что ТС изготавливалось на заказ. Также отмечается, что байк на базе Yamaha SRX400.


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