Как правильно собирать грибы в Югре: советы экспертов

В Югре начался грибной сезон. Местные жители уже делятся фотографиями собранных ими дикоросов в соцсетях. Отправляясь в лес за грибами, соблюдайте простые правила, которые позволят избежать неприятностей со здоровьем.

Как и где собирать:

Старайтесь собирать грибы рано утром до того, как их нагреет солнце. Благодаря этому их можно хранить более длительное время;

Не собирайте грибы у обочин автомобильных дорог, рядом с промзонами, химическими заводами, железными дорогами и автомагистралями. Также не рекомендуется собирать грибы на опушках около сельхозугодий: даже если там относительно чистая земля, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля;

Не собирайте старые, переросшие грибы. В них накапливаются вредные для человека продукты;

Собранные грибы сразу же очищайте от приставшей к ним земли, листьев, хвои, травы и другого мусора. Класть грибы в корзину правильнее шляпками вниз — так они лучше сохраняются.

Что взять с собой в лес?

К походу в лес за грибами следует подготовиться. Не забудьте взять с собой: корзину для грибов, нож для грибов, аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами, воду и бутерброды. электронный GPS навигатор, телефон с заряженной батареей.

Не знаете – не берите

Не опознав гриб, лучше не срезайте его. Относитесь к грибам с осторожностью, ведь это очень коварный продукт. Грибы надо собирать только знакомые – те, в которых вы уверены;

Если лето выдалось дождливым, то грибы пропитываются водой и становятся непригодны для употребления. Не стоит сушить такие грибы, они все равно теряют свои вкусовые качества и начинают выделять токсины;

Не употребляйте в пищу перезрелые, дряблые грибы. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Нельзя хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт;

Грибы необходимо тщательно перерабатывать и подвергать их надежной тепловой обработке;

По мнению экспертов, употреблять блюда из грибов следует только здоровым людям, не страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет из-за недостаточного количества ферментов для их переваривания, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Ядовитые двойники

Помните, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. При этом ложные собратья похожи на безопасные грибы, но обладают своими признаками.

Как отличить съедобные грибы:

Белый гриб отличает толстая и плотная ножка, коричневая шляпка, белая мякоть, приятный вкус и запах. Белый гриб достаточно легко отличить от ядовитых.

Опасность: изменение цвета на изломе, горький вкус. Не перепутайте белый гриб с ядовитым желтым – на срезе его мякоть розовеет.

У подосиновика плотная, буро-красная шляпка, мякоть синеет на изломе. Так можно отличить съедобный подосиновик от других грибов.

Опасность: гриб растет не под своим деревом.

Подберезовик отличает белая ножка с яркими чешуйками, шляпка сверху буроватая, снизу шляпка белая, мякоть на изломе белая.

Опасность: гриб растет не под своим деревом.

У маслят – желтые ножки и такие же шляпки с белыми следами по краям и липкой, словно смазанной маслом, кожицей сверху, которая легко снимается ножом.

Опасность: изменение цвета на изломе, красноватый губчатый слой, горький вкус.

Моховики имеют темно-зеленую или красноватую бархатную шляпку, желтую ножку и губчатый слой. Это основные признаки, по которым можно отличить съедобный моховик от несъедобных грибов.

Опасность: отсутствие бархатистости, красноватый цвет губчатого слоя, горький вкус.

Настоящие лисички растут на полянках большими колониями, имеют рыжие шляпки с волнистыми краями, толстую, крепкую ножку той же расцветки и приятный фруктовый запах. При разрезе лисички можно увидеть белую серединку и желтые края. Обычно на ней нет следов поражения паразитами из-за хитинманноза - токсина, губительного для насекомых и безвредного для человека.

Опасность: красно-оранжевый цвет, пустая ножка.

Опята растут семейками на пнях, корнях, стволах погибших деревьев. Шляпка опенка охристого цвета покрыта мелкими черными чешуйками, направленными от середины, под ней – белесоватые пластинки, на ножке – белое колечко или пленка.

Опасность: растет на земле, шляпка желтая или красноватая, без чешуек, черные, зеленые или коричневые пластинки, на ножке нет пленки или колечка, землистый запах.