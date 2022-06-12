Куда поехать на автомобиле на Урале и что посмотреть?

В России до сих пор действует режим ограничения полетов в аэропорты юга страны. В качестве альтернативы путешественники выбирают поездки в отпуск на автомобиле. По оценке экспертов, количество желающих путешествовать на своей машине в последнее время выросло на 25–30%.
Не у всех есть возможность поехать на авто в курортные города, да, может, и не надо. Ведь и на Урале есть много прекрасных и интересных мест. Рассказываем о них в нашем обзоре.
Село Кын, Пермский край
Фото: группа "Кын-парк" / vk.com
Село Кын — одна из главных достопримечательностей Пермского края. Оно расположено на Чусовой — главной реке Урала, соединяющей Европу и Азию. В селе Кын есть и живописные скалы, и богатая природа, и многочисленные памятники истории. Также здесь можно увидеть единственный в Прикамье наиболее полный комплекс зданий горного завода — производственные цеха, корпуса, склады и амбары, остатки плотины, каменную пристань. Кроме того, село Кын популярно у любителей сплава по горным рекам, на их маршруте населенный пункт является финишной точкой.
Невьянск, Свердловская область
Фото: Невьянскиймузей.рф
Невьянск – уральский город-бренд. Туристы едут сюда, прежде всего, посмотреть на наклонную башню, построенную в VIII веке по приказу Акинфия Демидова. Невьянская башня — одно из немногих в мире архитектурных сооружений, построенных с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра. «В башне что ни этаж, то увлекательная легенда — на экскурсии вы познакомитесь с мифами и преданиями, которыми окутано это таинственное сооружение», - говорится на сайте музея.
Если одной Невьянской башни будет мало, то недалеко от города можно найти дом кузнеца в Кунаре, «чугунную» церковь в Быньгах и храм Александра Невского в Шурале.
Аракульский Шихан, Челябинская область
Фото из архива редакции
Аракульский Шихан и расположенное рядом озеро Аракуль - одно из самых красивых мест на Урале. Аракульский Шихан находится на севере Челябинской области недалеко от поселка Вишневогорск. Его верхушку украшают гранитные скалы, протянувшиеся с севера на юг на расстояние почти два километра. Высота горы над уровнем моря составляет 563 м, над уровнем озера — 262 м. Особенностью Шихана являются многочисленные углубления в скалах в виде больших чаш. По одной из версий, эти углубления образовались из-за разведения костров древним человеком на одном и том же месте.
Голубые озера, поселок Муллаши, Тюменская область
Фото: pixabay.com
Голубые озера – это несколько водоемов рядом с поселком Муллаши, по факту представляющие собой затопленные карьеры. Виды здесь впечатляющие: голубая прозрачная вода и белый песок. Ощущение, словно из Тюменской области попадаешь на Мальдивы.
Камень Ветлан на реке Вишере, Пермский край
Фото: visitperm.ru
Ветлан представляет собой цепь практически отвесных гор на севере Пермского края. Она тянется почти два километра вдоль реки Вишеры, а с вершины гор открываются виды на десятки километров вперед. Достигающий порой высоты до 260 метров над уровнем моря, Ветлан нависает над красавицей-рекой Вишерой.
«Одним из самых привлекательных видов с вершины Ветлана открывается на реку Вишеру. Посреди ее русла, разбивая визуально реку на две части, выстроилась цепь рукотворных островков - остатков ряжей. Это деревянные срубы, засыпанные галькой, стоящие на песчаных островках, направленных острым концом навстречу течению. Они создавались тяжелым трудом, руками репрессированных в 1920-1930-х годах», - рассказывает Туристский информационный центр Пермского края.
Природный парк «Оленьи ручьи», Свердловская область
Фото из архива редакции
«Оленьи ручьи» находятся в Нижнесергинском районе Свердловской области, примерно в 100 км от Екатеринбурга. Общая площадь парка больше 12 тысяч гектаров. Здесь есть маршруты разной протяженности: небольшие – для семей с маленькими детьми, и подлиннее – для туристов со стажем. Гуляя по «Оленьим ручьям», можно заглянуть в пещеры, отправиться в сплав по реке Серге, подняться на скалы и побродить в окружении густого леса. В «Оленьих ручьях» есть, где остановиться на ночевку - в деревянных домиках или в палаточном городке.