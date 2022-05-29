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Сдать ЕГЭ – без психологических проблем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 советов психолога о том, как школьникам и их родителям справиться со стрессом из-за экзаменов

Сдать ЕГЭ – без психологических проблем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

Период экзаменов недавно стартовал, а значит школьники сейчас переживают немалый стресс. Их пугает не только незнакомая аудитория, сжатые сроки сдачи и непредсказуемый вариант заданий, но и осознание, что от результатов зависит будущее. О том, как успокоить себя перед экзаменом и после него, а также как родители могут поддержать своего ребенка в этот непростой момент – рассказала корреспонденту siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

Как успокоиться перед экзаменом, или ритуалы перед сном

Есть общие рекомендации, которые помогут вам легче заснуть. Благотворно на сон влияет прогулка на свежем воздухе. Также в спальне не должно быть жарко, окно в комнате можно оставить в режиме проветривания.

От тревоги помогает все теплое: ванна, одежда, удобные носочки, плед и чай. За два часа до сна желательно убрать все гаджеты, перестать готовиться к экзамену. Нужно убрать всю лишнюю информацию, включая новости из чатов. Мозг должен отдохнуть. Для позитивного настроя можно взять в кровать любую вещь, которая вызывает у вас приятные эмоции: книгу, сувенир из поездки или мягкую игрушку.

Как успокоиться на экзамене

Чтобы успокоиться, используйте дыхательные техники. К примеру, вдох носом на четыре счета, выдох на счет до семи. Кроме того, придумайте себе самоободряющую фразу: «У меня все получится», «Я справлюсь» или любую другую.

Как пережить проваленный экзамен

В такой момент, как никогда, важна поддержка близких. Возможность выговориться поможет пережить неприятные эмоции. Еще можно написать список дальнейших действий: «Если экзамен провален, то тогда я…». И далее рассмотреть варианты. План должен снизить тревогу и прибавить позитива.

Как родитель может поддержать своего ребенка

Ничего особенного выдумывать не надо. Просто будьте рядом. Если вы любите своего ребёнка, то он знает это и чувствует. Не навязывайте сочувствие, излишнюю заботу, если об этом не просят. И тем более не ругайте своего ребенка. Фразы поддержки могут звучать следующим образом: «Если я тебе нужна/нужен, и ты хочешь поговорить, то я радом, я с тобой, мы со всем справимся».

Как выпускнику не бояться будущего

Прежде всего не рисовать свое будущее в негативном цвете. Визуализировать, что там, в будущем, все сложится наилучшим образом. Дайте себе право на ошибку. Это опыт, и он тоже полезен. Вероятно и То, что кажется сегодня катастрофой на самом деле мостик к наилучшему варианту будущего.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 43, комментариев: 0

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