Топ-5 сериалов, которые можно посмотреть за один вечер

Вечер воскресенья лучше всего провести дома и посмотреть что-нибудь интересное. Если же в вашем списке сериалов не нашлось ничего, что можно было бы «прикончить» за вечер – этот рейтинг точно окажется полезным.

Красота внутри

Это легкий и необычный сериал про Алекса, парня, который не имеет своего собственного тела. Каждый следующий день он проводит в теле другого человека. Это лишает его возможности вести нормальный образ жизни – учиться, работать, строить долгосрочные отношения с людьми. И Алекс сумел с этим свыкнуться, принять свою суть и жить в мире с ней. Но однажды он встречает девушку по имени Лея, которая заставляет его почувствовать нечто абсолютно новое и далекое от того, к чему он привык…

На этот сериал вы потратите меньше часа. Серии доступны на YouTube.

11.22.63

Учитель английского языка Джейк Эппинг отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. Однако он ещё не знает, что течение истории поменять не так просто.

Детективный ретросериал от команды Дж. Дж. Абрамса по роману Стивена Кинга оценят все, кому близок дух послевоенной Америки 1960‑х годов. На главную роль решили позвать Джеймса Франко и не ошиблись: герой в его исполнении получился ужасно милым и обаятельным парнем.

Чудотворцы

Эта легкая и смешная история об офисных буднях с Дэниэлом Редклиффом и эксцентричным Стивом Бушеми в роли заскучавшего Бога наверняка понравится многим. По сюжету, чтобы отменить конец света, ангелы низшего звена Крейг и Элайза должны исполнить одну из самых неосуществимых молитв: помочь сойтись двум неуверенным в себе людям.

Мейр из Исттауна

Проект с Кейт Уинслет в главной роли. Здесь она играет детектива Мейр, которая на протяжении года не может раскрыть убийство девочки. Ее профессионализм находится под сомнением, но появляется новое дело, найдено тело несовершеннолетней матери-одиночки. Теперь у Мейр два сложных дела, а семейные отношения находятся в руинах: она в разводе, сын покончил с жизнью, невестка страдает от героиновой зависимости, а внук оставлен без присмотра.

Пианино

Австралийский комедийный сериал для тех зрителей, что уже пересмотрели все качественные американские и британские сериалы. Создатель – Тим Минчин, он же и исполнил главную роль. Компанию на съемочной площадке ему составила юная актриса Милли Олкок. Счастливчик Флинн и Мэг встречаются в пустыне. Его задача – переправить неимоверно ценное пианино из одной страны в другую. Она вызывается оказать помощь.