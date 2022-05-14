Жители «большой Тюмени» стали чаще жаловаться на банки и МФО

Жители Югры, Тюменской области и Ямала стали чаще жаловаться в Банк России. По оценке экспертов, на рост обращений повлияла изменившаяся на фоне санкций экономическая реальность. О том, с чем связаны жалобы жителей «тюменской матрешки», рассказали в реготделении Центробанка России.

Всего в первом квартале 2022 года югорчане, тюменцы и ямальцы направили в Банк России 2,2 тыс. обращений. Это в полтора раза больше, чем год назад.

1 место – жалобы на банки

Больше всего обращений – порядка 1,2 тыс. – связано с жалобами на банки. Количество таких обращений за год выросло на 24%. Жители региона обращались за разъяснением мер поддержки населения и бизнеса, порядке операций с наличной валютой, о работе платежных карт в условиях санкций.

«Также существенно выросло количество обращений в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг – c трех жалоб в первом квартале прошлого года до 47 – в этом. В основном они связаны с временной остановкой торгов, а также с ограничениями на сделки с иностранными ценными бумагами», - объяснили в тюменском отделении ЦБ РФ.

2 место – жалобы на МФО

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) поступило 400 жалоб – на 40% больше, чем в прошлом году. Обращения оказались связаны с реструктуризацией микрозаймов, возвратом задолженности, списанием средств без согласия клиента в счет погашения займа и навязыванием дополнительных услуг.

3 место – жалобы на финансовых аферистов

Порядка 300 жалоб жителей региона поступило на нелегальные компании, позиционирующие себя как форекс-дилеры. Люди сообщали о невозможности вывести вложенные деньги.

«Аферисты предлагают в социальных сетях и мессенджерах якобы высокодоходные вложения в различные инвестиционные проекты, несуществующие криптовалюты, сделки на рынке форекс. На фоне финансовой неопределенности и санкционных ограничений стали популярны призывы «спасти денежные средства» в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги. Это всегда приводит к потере денег», – рассказала руководитель отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина.