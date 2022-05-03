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Самые опасные профессии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Военнослужащие потеснили врачей в рейтинге самых опасных профессий

Самые опасные профессии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pixabay.com

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны на тему того, какие профессии являются самыми опасными. Рассказываем подробности.

По оценке большинства россиян (43%), самая опасная профессия на сегодня - это военнослужащий. Вторую строку с огромным отрывом от лидера заняли шахтеры – эту профессию считают опасной 6% респондентов. Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%). По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий получили инкассатор и охранник.

«Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас, 4% в 2010 году, 6% в 2020-м. В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий», - прокомментировали результаты опроса в SuperJob.

Результаты опроса «Какую профессию вы считаете самой опасной в настоящее время?»

Вариант ответа 2022 2020 2014 2010 2008
Солдат, военнослужащий 43% 6% 15% 4% 5%
Шахтер 6% 10% 11% 17% 18%
Врач 4% 20% 3% 2% 3%
Пожарный 4% 8% 6% 6% 9%
Спасатель МЧС 3% 6% 6% 5% 9%
Водитель, шофер, таксист, дальнобойщик 3% 4% 6% 7% 8%
Политический деятель, чиновник, депутат 3% 4% 5% 3% 3%
Журналист, репортер 3% 1% 4% 7% 4%
Милиционер, полицейский, работник правоохранительных органов 2% 4% 6% 7% 7%
Летчик, пилот 2% 2% 2% 2% 3%
Учитель, педагог, преподаватель, воспитатель 2% 1% 2% 2% 0%
Инкассатор 1% 0% 1% 3% 3%
Охранник, телохранитель 1% 0% 1% 0% 3%
Сапер 0% 1% 1% 2% 0%
Предприниматель, бизнесмен 0% 0% 1% 3% 3%
Юрист 0% 0% 1% 2% 0%
Другие 16% 23% 23% 18% 14%
Затрудняюсь ответить 7% 10% 6% 10% 8%

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Сегодня в 15:52, просмотров: 68, комментариев: 0

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