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Чиновники и депутаты раскрыли кошельки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кто заработал больше всех в федеральных органах власти?

Чиновники и депутаты раскрыли кошельки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Госдума, правительство РФ, министерство культуры РФ, Совет Федерации

Федеральные органы власти опубликовали накануне декларации о доходах высокопоставленных российских чиновников и депутатов за 2021 год. Свои кошельки раскрыли члены правительства и администрации президента, депутаты Госдумы и сенаторы. О том, кто заработал больше остальных, читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Правительство РФ

Самым состоятельным чиновником правительства стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его доход составил 704 млн рублей. Вот уже несколько лет Мантуров владеет электрокаром Тесла (модель X100D). Есть у него и отечественная Lada Vesta.

На втором месте - вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев с доходом 392 млн рублей. В собственности у него есть BMW, Mercedes и Porsche, снегоход и квадроцикл.

Третью строчку занял министр транспорта Виталий Савельев со 130,9 млн рублей. В автопарке у него значатся BMW X5 и Bentley Continental.

Администрация президента РФ

Больше остальных по итогам 2021 года заработал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он задекларировал 106 млн рублей. В собственности у него есть земельный участок площадью 3 394 кв. м, два жилых дома, квартира, сарай и беседка.

На второй строчке - начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко с доходом 95 млн рублей.

Заместитель Секретаря Совбеза Олег Храмов, указавший в декларации около 38 млн рублей, занял третье место.

Государственная дума

Среди самых богатых народных избранников по итогам 2021 года лидирует депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, представляющий Кировскую область. Он задекларировал 3,5 млрд рублей. Его доходы за год значительно увеличились – по итогам 2020-го он указал в декларации 284,3 млн рублей.

На втором месте оказался лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который вошел в состав Госдумы лишь в прошлом году. Его доход составил 2,4 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров единорос Леонид Симановский, который заработал в 2021 году 1,7 млдр рублей.

Совет Федерации

О самом высоком доходе в Совфеде отчитался сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. В его декларации значатся 4,2 млрд рублей.

«Серебро» у карельского сенатора Игоря Зубарева с доходом 2,1 млрд рублей.

Третью строчку в рейтинге самых богатых сенаторов занял представитель Калининградской области Александр Ярошук. Он задекларировал за прошлый год 380,2 миллиона рублей.

Годовой доход указан по данным деклараций, опубликованных на официальных сайтах ведомств.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 121, комментариев: 0

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