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Кино будет: что покажут в кинотеатрах вместо «Бэтмена»? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кинотеатры Сургута покажут культовые фильмы в марте

Кино будет: что покажут в кинотеатрах вместо «Бэтмена»? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

В марте не пощадили и киноманов – долгожданные премьеры от Disney, Warner Bros и Sony Pictures были отменены в России. Однако кинотеатры пытаются компенсировать потери, и запускают старые культовые фильмы. Что посмотреть вместо «Бэтмена» – в обзоре siapress.ru.

Крёстный отец, 1972. 18+

До 16 марта. В 22:00 в Каро Фильм.

На экране предстанет революция в гангстерском кино. Криминальная сага о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне, в которой произошел кризис. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне выдает свою дочь замуж. В это же время возвращается со Второй мировой войны его любимый сын и преемник Майкл. Однако герой войны не желает заниматься жестоким семейным бизнесом. Наступают новые времена, когда придется изменить сложившиеся порядки.

50 лет назад фильм «Крестный отец» помог выбраться кинотеатрам из кризиса. Редакция siapress.ru надеется, что и в этот раз картина вновь заинтересует зрителей.

Касабланка, 1942. 12+

До 16 марта. В 14:00 в Каро Фильм.

Действие фильма разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланка. Оставивший родину американец Рик Блэйн, владелец элитного игорного клуба, встречается с бывшей возлюбленной Ильзой, которая приехала в город со своим супругом, борцом антифашистского сопротивления Виктором Лазло. Герой встает перед важным выбором – чувства или долг, любимая женщина или помощь ее мужу.

Василиса Прекрасная, 1939. 6+

С 17 по 23 марта. В 12:00 в Каро Фильм.

Советский черно-белый фильм режиссера Александра Роу на основе русской народной сказки «Царевна-лягушка». Младшему сыну Иванушке, которого играет суперзвезда того времени Сергей Столяров, достается в жены лягушка. Да не простая, а заколдованная Василиса Прекрасная.

Брат (1997) и Брат-2 (2000). 18+

С 24 марта.

В конце марта кинозрители Югры увидят легендарные фильмы Алексея Балабанова – «Брат» и «Брат-2». Лента рассказывает о том, как дембель Данила Багров возвращается в родной город, но вскоре решает податься в Петербург к своему брату, который оказывается наемным убийцей.

Картины планируют запустить с 24 марта, сейчас идут переговоры с правообладателем. Также есть вероятность показа фильма «Салют-17», сообщают местные СМИ.

Другие


Зрителей также порадуют не менее интересными современными фильмами 2019-2020 годов. Так, на экранах кинотеатров показывают «Проклятие. Дом с прислугой» (18+), «Реальная история мальчика-волчонка» (16+), «Навстречу мечте» (12+), «Коп на драйве» (12+), мультфильм «Звериные бои» (6+) и многое другое. В том числе и новые кинокартины.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 120, комментариев: 0

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