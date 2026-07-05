Рейс задержали или отменили: что положено пассажиру и как защитить свои права

Для сургутян и жителей Югры тема задержек и отмен авиарейсов сегодня особенно актуальна. Многие летят в другие города и на отдых с пересадкой через Москву и другие крупные авиаузлы, а столичные аэропорты в последнее время с неприятной регулярностью закрываются для приема и отправки самолетов. Добавляются и южные направления: попасть на курорты России не всегда получается строго по расписанию, поскольку ограничения на полеты и переносы рейсов там тоже не редки.

Разбираемся, что делать пассажиру, если рейс задержали или отменили, какие услуги обязана предоставить авиакомпания и в каких случаях можно рассчитывать на деньги.

Как узнать о задержке или отмене рейса

Авиакомпания обязана уведомить пассажиров о задержке или отмене рейса. Обычно сообщение приходит по СМС или электронной почте. Иногда перевозчики используют автоматический обзвон.

Если пассажир уже находится в аэропорту, информацию нужно проверять на табло вылетов. Данные также могут появляться на сайте аэропорта или авиакомпании. Кроме того, объявления обычно дублируют по громкой связи.

Если информации недостаточно, стоит обратиться на стойку регистрации, в представительство авиакомпании или позвонить на горячую линию перевозчика.

Что делать в первую очередь

Если стало известно, что рейс задержали или отменили, нужно обратиться к представителям авиакомпании. Важно попросить поставить отметку о задержке или отмене на маршрутной квитанции либо посадочном талоне. Такой документ может понадобиться, если позже пассажир решит требовать компенсацию или возмещение расходов.

Также стоит уточнить причину задержки или отмены рейса. От этого зависит, можно ли будет получить дополнительную денежную компенсацию. Одно дело — погодные условия, государственные ограничения на полеты или угроза безопасности. Другое — ошибки в расписании, нехватка экипажа, продажа большего числа билетов, чем мест в самолете, или иные причины, связанные с работой перевозчика.

Пассажиру также полезно сохранять чеки за вынужденные расходы: еду, воду, такси, гостиницу, новые билеты. Но траты должны быть разумными. Расходы на дорогой ресторан или номер повышенной категории авиакомпания, скорее всего, компенсировать откажется.

Можно ли отказаться от полета

При задержке или отмене рейса пассажир вправе отказаться от перелета. Такой отказ считается вынужденным, а значит, перевозчик должен вернуть деньги за билет, в том числе если тариф был невозвратным.

С 1 марта 2026 года действует правило: пассажир может отказаться от полета и вернуть деньги уже при задержке рейса от 30 минут. Такое же право возникает, если вылет перенесли на более раннее время или изменили маршрут.

За возвратом нужно обращаться к авиакомпании или к посреднику, у которого был куплен билет. Если билет оформлялся через агентство или сервис продажи авиабилетов, заявление часто подается именно туда.

Что положено пассажирам при ожидании

Независимо от того, по чьей причине рейс задержан, авиакомпания должна позаботиться о пассажирах в период ожидания. Семьям с детьми до семи лет обязаны предоставить доступ к комнате матери и ребенка. Если вылет задерживается более чем на два часа, пассажирам должны предоставить прохладительные напитки.

Если задержка превышает четыре часа, пассажирам положено горячее питание. Далее кормить должны каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Обычно для этого выдают ваучеры в кафе аэропорта.

Если рейс задержали более чем на восемь часов днем или более чем на шесть часов ночью, авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно. Кроме того, на время ожидания перевозчик должен организовать хранение багажа.

Если пассажиры уже сидят в самолете

Иногда задержка происходит уже после посадки: пассажиры находятся на борту, но самолет не вылетает. В такой ситуации у них сохраняются те же права, что и при ожидании в терминале. Им также должны предоставлять напитки, питание, возможность связи и другие услуги в зависимости от продолжительности задержки. При этом пассажиры обязаны выполнять указания экипажа.

Покинуть самолет теоретически можно, но на практике это требует согласования со службами аэропорта, подачи трапа и соблюдения процедур безопасности. Окончательное решение в такой ситуации принимает командир воздушного судна.

Что просить у авиакомпании

Если перевозчик не предоставляет положенные услуги — напитки, питание, гостиницу или трансфер, — нужно обратиться к представителю авиакомпании и потребовать письменный отказ. Такой документ пригодится для жалобы или суда.

Также можно фиксировать ситуацию на телефон: время задержки, табло, объявления, очередь у стойки, отсутствие представителей перевозчика. При разговоре с сотрудниками авиакомпании лучше записывать свои вопросы и ответы, но делать это корректно, без конфликта и нарушения правил аэропорта.

Когда можно получить компенсацию

Дополнительная денежная компенсация возможна, если задержка или отмена произошла по вине авиакомпании. Например, если были ошибки в расписании, перевозчик не обеспечил экипаж, возникли организационные проблемы или на рейс продали больше билетов, чем мест.

В таком случае пассажир может потребовать компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки, но не больше полной цены билета. Например, если билет стоил 10 тысяч рублей, а рейс задержали на четыре часа, сумма может составить 1200 рублей.

Также пассажир может требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета. На практике вопрос о взыскании разных видов компенсаций может решаться индивидуально, а при споре — через суд.

Когда компенсацию могут не выплатить

Авиакомпания может быть освобождена от дополнительной компенсации, если задержка или отмена произошли по обстоятельствам, которые от нее не зависят. К таким причинам относятся неблагоприятная погода, стихийные бедствия, военные действия, забастовки, государственные ограничения на полеты, запреты компетентных органов, угроза жизни и здоровью пассажиров.

Именно поэтому при временном закрытии аэропортов из-за ограничений на полеты пассажиру важно понимать разницу: заботу во время ожидания перевозчик обеспечить обязан, но дополнительная денежная компенсация может не полагаться, если задержка возникла не по вине авиакомпании.

Что делать, если из-за задержки сорвались планы

Если из-за задержки рейса пассажир понес дополнительные расходы, он может потребовать их возмещения. Например, если пришлось покупать новые билеты, оплачивать такси, ночевку, пропустить оплаченное лечение, экскурсию, мероприятие или деловую встречу.

Для этого нужно собрать доказательства: чеки, квитанции, билеты, договоры, подтверждение оплаты услуг. Чем подробнее будет документальная база, тем выше шанс добиться возмещения.

Претензию направляют на юридический адрес авиакомпании. Обычно на сайте перевозчика есть раздел с правилами подачи претензий и перечнем документов. Подать обращение можно в течение шести месяцев с даты задержки или отмены рейса. На ответ у авиакомпании есть 30 дней. Если требования не удовлетворят, пассажир может обратиться в суд.

Если отменили рейс по туру

Если человек купил не отдельный авиабилет, а туристическую путевку, вопросом доставки до места отдыха должен заниматься туроператор. Туристу нужно обратиться к нему с заявлением. Туроператор может предложить другой рейс, изменить логистику или компенсировать стоимость тура — в зависимости от условий договора и конкретной ситуации.

Что будет с пересадкой

Если из-за задержки первого рейса пассажир опоздал на стыковочный, многое зависит от того, как оформлены билеты.

Если оба перелета оформлены одним билетом одной авиакомпании, перевозчик должен отправить пассажира следующим доступным рейсом. В этом случае человек считается транзитным пассажиром, и проблема остается на стороне авиакомпании.

Если билет один, но рейсы выполняют разные авиакомпании, обычно вопрос решается между перевозчиками в рамках их соглашений. Ответственной чаще всего будет компания, из-за которой сорвалась стыковка.

Самый рискованный вариант — два отдельных билета на разных бланках. В этом случае при опоздании на второй рейс пассажир формально может считаться не явившимся на посадку. Тогда билет на следующий сегмент может «сгореть», даже если оба рейса выполняет одна и та же авиакомпания.

Поэтому при сложных маршрутах, особенно через Москву или южные аэропорты, безопаснее покупать единый билет до конечного пункта, а не собирать маршрут из отдельных перелетов.