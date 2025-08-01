Очистка Саймы в Сургуте откладывается. Нужно не ждать до 2030 года, а действовать сейчас

Проектировать очистку Саймы в Сургуте начнут не раньше 2028 года, а полноценные работы — и вовсе только к 2030-му. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, что происходит с главной рекой города и почему она за десятилетия превратилась в стоячее болото. Почему проект планируют через 5 лет, а не начинают сейчас? И можно ли спасти Сайму, не дожидаясь бюджета?

Также — исторический контекст, возможные решения, и реальные предложения, как вернуть реку к жизни, если на то будет управленческая и политическая воля.

Дмитрий Щеглов: Появились предварительные сроки очистки Саймы. Мы много говорили об этом, о том, что Сайма – это река, которая течет через Сургут и, собственно, является важной частью его структуры, его географии и пространства – она находится в ужасном состоянии. И теперь администрация Сургута говорит о том, что проектирование очистки Саймы начнется в 2028 году, а непосредственно очистка в 2029 либо 2030. При этом денег на эти цели выделено что-то в районе 300-400 миллионов рублей, что, мягко говоря, может не хватить. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: О том, как выглядит сейчас Сайма, вы можете пойти, заглянуть в наш Telegram-канал или на siapress.ru– у нас выходил небольшой блог от нашей корреспондентки Антонины Арямовой. Она прошлась, и там, конечно, удручающее зрелище: местами Сайма представляет собой совершенно кошмарные картины. И тем сложнее воспринимать ту информацию, что заняться ее очисткой, в принципе, мы готовы будем, наверное, только лет через 5, если не позже, потому что там еще нужно найти деньги, нужно найти адекватные деньги на то, чтобы это все сделать, вывезти, не знаю, сотни КАМАЗов ила, построить очистные сооружения, перестать сливать в эту Сайму всякую гадость, которая сливается туда десятилетиями. В общем, работы валом. Как ты эту ситуацию видишь, что думаешь по этому поводу?

Т.С.: Мне было бы очень интересно изучить план, с которым заказчик очистки Саймы – видимо, это городская администрация, возможно, какой-нибудь департамент в Югре по экологии, вероятно, не знаю, скорее всего, это город – хочет реализовать проект очистки Саймы. Собственно, знаете, тут, вообще, я бы вот так вот говорил: если мы используем слово «проект», то подразумевается, что речь идет о каком-то достаточно масштабном действии, о реконструкции, о реновации. Я думаю, к реке можно, в нашем случае, применить слово «реновация», потому что действительно главная природная и гидрологическая жемчужина Сургута находится в состоянии клинической смерти, причем уже, видимо, туда вот, где уже почти перестает пикать этот аппарат.

А если это всего лишь текущее содержание объекта, в данном случае мы тоже можем применить этот термин по отношению к реке – это же объект? Это объект городского ландшафта, Сайма наверняка находится в ведении разных ведомств, и коммунального департамента, и экологических служб, возможно, даже что-то там по линии МЧС, то есть это река в центре города. То есть понятно: у нее есть берега, у нее есть к ней подъезды, мосты, какие-то водозаборы, водосливы, она где-то граничит с ливневыми канализациями. То есть этот объект наверняка интегрирован в городскую коммунальную инфраструктуру. Соответственно, вопросы о текущем содержании, обслуживании данного объекта не могут не стоять в городской коммунальной повестке.

Ну просто у меня в голове это не укладывается, что на каких-то там аппаратных совещаниях в городском Департаменте коммунального хозяйства или городского хозяйства вот этот вопрос с той или иной периодичностью не встает. Он встает, потому что Сайма загрязняется ливневыми водами, Сайма загрязняется стройками, которые ведутся вокруг.

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Ну и так далее – проблем огромное количество. И если муниципалитет уделяет достаточно серьезное внимание таким задачам как построить или реконструировать мостики через Сайму, пешеходные, в частности, который на задней стороне ЗАГСа мостик, вот прямо каждая новая администрация чего-нибудь с этим мостиком считает необходимым сделать. Это хорошо, конечно, он в приглядном виде, он безопасный. Раньше по нему ходить было опасно, можно было провалиться и погибнуть, но тем не менее.

Ну так, а мостик через что вы с такой любовью ремонтируете каждый раз? Через что? Через болото, через грязь, через эту свалку. Ведь невозможно так представить, что вот мостик вы видите, а над чем он, вокруг какого пространства, вы не видите. Ну тогда как? Как-то это уже вопрос к психологии, правда? Как это связывается в голове чиновничества, вот эти все процессы? Это же должна быть единая картина какая-то. А у нас, к сожалению, по-прежнему идут путем фрагментарного решения той или иной проблемы. По Сайме: еще в бытность администрации Александра Сидорова Владимир Браташов – его заместитель по коммунальной теме…

Д.Щ.: Ныне он очень активно занимается российскими реками в принципе. Может быть, он, конечно, и Саймой бы позанимался, но его еще пока в средней полосе реки больше интересуют – по месту жительства.

Т.С.: Ну, кстати, можно и связаться с Владимиром Алексеевичем, порасспрашивать его. Но у него было определенное видение того, как можно и нужно реконструировать Сайму вплоть до достаточно оригинального решения пробурить артезианскую скважину в истоках: два или три истока взять, пробурить, и качать просто природную воду, и тем самым наполнять русло Саймы свежей водой. Потому что сегодня Сайма фактически является стоячим прудом.

То есть, кто понимает, как она сегодня устроена, Сайма сама по себе не дает уже того объема воды, который приносят природные источники, потому что все е источники фактически уничтожены во время строительства всех этих новых микрорайонов, начиная еще с тех дальних времен, который первый источник идет со стороны Бульвара Свободы, кто знает, вот где сквер воинов-интернационалистов, вот там первый источник Саймы был. И он так вот проходит через Бульвар Свободы, там даже труба кинута, но та труба уже много лет стоит пустая.

И вот этот известный овраг, который вдоль сквера старожилов уже, вот по обратной стороне, вот он собирал воду вот с этих вот родников и вот туда-туда-туда за ЗАГСом, и вода наполнялась. Ну и так вот все источники Саймы потихонечку-потихонечку были и уничтожены. Соответственно, сегодня мы имеем фактически огромный овраг, и вода в нем образуется только потому, что во время половодья дамбу закрывают после того, как вода в Оби поднялась, и этой воде не дают уйти назад. Вот такое болото у нас получается.

Соответственно, вопрос, что делать с этим оврагом, он просто очень актуален уже 20 лет, если не 30 лет. Тут такое дело: проект – это прекрасно, 2028 год – это странно, будут ли деньги – непонятно. Я думаю, что процентов 50 на то, что все, к сожалению, закончится говорильней, потому что сменится план, и какой-нибудь дефицит бюджета произойдет. В общем, все это возможно. Но у меня такой вопрос: представим себе, что упал с моста в Сайму грузовик, фура, я не знаю, с каким-нибудь грузом – со свининой, например. Много свиней, вот мяса, и все это начинает гнить. И город же обязан предпринять какие-то решения по очистке как минимум этого куска?

То есть ведь найдутся деньги на то, чтобы туда заехали элементарные тракторы и просто сухое русло реки прочистили, вот элементарно. Раз в два-три-четыре года можно пройтись посуху и выбрать хотя бы основной мусор с тем, чтобы под будущую работу по восстановлению Саймы все там было в порядке. Вот эту работу надо делать, правда же?

Слушайте, я, когда много лет назад строил дачу, она была в каком-то отдалении от протоки, у водохранилища, и жители всех соседних домов много-много лет назад вот в эту протоку просто сбрасывали весь свой хлам, строительный мусор и превратили это в болото, и она перестала элементарно протекать, вот из одного озера дальше туда, на водохранилище. Я пригнал маленький, есть такие маленькие, оказывается, такие размером с трактор небольшой, земснаряды мобильные, и вот мы прошли с этим земснарядом, почистили русло к радости вообще многих моих соседей, среди которых и нефтяники были такие, которые тоже могли бы так вот вообще-то сделать. И все – все зажило.

Поэтому мне кажется: тема Саймы, ее красоты, ее берегов, ее водного объема должна быть одной из основных вообще в городской повестке, и не в 2028 году, а в нынешнем году. Вот просто надо говорить, надо представлять какой-то план, брать экспертов, брать экологов, я не знаю, из Сургутского университета, из других организаций, которые занимаются реками, городскими водоемами (и не городскими тоже), того же Браташова приглашать. А для чего человек работал столько лет на город Сургут? Чтобы его сегодня забыли, что ли? Чтобы его квалификация никому не была востребована? И работать, и как-то продвигать это. Все, что можно сделать сегодня, надо, значит, делать сегодня.

Кстати говоря, ведь город при Максиме Слепове очень активно использует спонсорскую помощь в решении тех или иных городских задач, да? Строительство скверов, малые архитектурные формы, памятники, развитие некоторых городских пространств. Может быть, этим путем и пойти? Потому что задача очень важная. Потому что от того, как выглядит Сайма, зависит то, как воспринимают город Сургут. При красивой воде это просто поднимет качество города, его пространственное восприятие на совершенно другой уровень.

Д.Щ.: Ну что ж, да, действительно, я думаю, что такое пожелание можно высказать – это найти какие-нибудь креативные, необычные решения о том, как помочь Сайме уже сегодня. Потому что, да, мы понимаем, что любой водный объект на территории Российской Федерации принадлежит Российской Федерации, и муниципалитет не может вкладывать в него свои деньги просто так, это будет нарушением процедур бюджетного процесса. Но мы знаем, что чиновники в своем креативе, когда им очень нужно, всегда могут найти какое-нибудь решение.

Т.С.: Любое решение, они обязательно найдут решение, когда им нужно – да.

Д.Щ.: Вот-вот.

Т.С.: Не какое-нибудь, а вот прямо вот самое-самое оптимальное, так что надо призвать чиновников здесь использовать этот удивительный дар – находить решение в любой безвыходной ситуации.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, спасибо. Я призываю наших читателей и слушателей высказываться по этому поводу, что вы думаете по поводу Саймы, и о том, что нужно с ней делать, что с ней можно сделать. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru(как всегда, ссылка будет в описании), ставьте нам «лайки». И до новых встреч, с вами обязательно услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.