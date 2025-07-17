Новая жизнь или очередная ошибка? Обсуждаем перенос Дома пионеров на речпорт

В этом эпизоде проекта «О чём говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают новое решение сургутских властей по судьбе Дома пионеров. Здание, имеющее историческую и культурную ценность для города, решили не реставрировать, а разобрать и собрать заново в другом месте.

Почему это решение не одобряют старожилы? Можно ли сохранить здание на его историческом месте? Как на протяжении десятилетий разные администрации игнорировали предложения спонсоров и специалистов, желающих спасти историческое здание? Обсуждаем важную для города тему.

Дмитрий Щеглов: Появились некоторые подробности о тех проектах, о которых мы говорим с вами многие годы. Дом пионеров решено все же не сносить полностью, а разобрать на кусочки. То, что можно использовать при строительстве нового Дома пионеров, использовать при этом строительстве, то, чего нельзя, то уже будут выбрасывать. И соберут новый Дом пионеров уже на новом месте – это будет парк исторической памяти, который расположится на речпорту.

Также еще Максим Слепов анонсировал перенос станции юннатов, то есть там ничего, конечно, разбирать не будут, там будет просто снос и строительство нового здания в районе Югорского тракта. Где конкретно, пока еще неизвестно, но, по крайней мере, такие интенции существуют. Обсудим эти решения, о которых мы говорим годами, а о некоторых даже десятилетиями. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Я напомню в двух словах судьбу Дома пионеров за последнее время. Там, вообще, на самом деле, уже несколько раз находились какие-то спонсоры, которые хотели его реставрировать, находились спонсоры, которые были готовы что-то там строить, но все дело приходило неизменно к тому, что Дом пионеров хотели сносить. И Максим Слепов тоже сказал об этом, он сказал вначале: «Давайте снесем Дом пионеров, поставим на его месте, сделаем сквер исторической памяти, где будет такая конструкция, которая бы напоминала фасад Дома пионеров, и вот, чтобы люди могли посмотреть».

Но, естественно, старожилы и некоторая часть активной общественности этому воспротивились, поэтому все-таки решено Дом пионеров хотя бы (то есть то, что сносить его будут – это уже факт), но хотя бы сносить не просто, а действительно попытаться сохранить хоть что-то, что в нем осталось пригодного для нового здания. Тарас, как ты видишь вот эту историю, как оцениваешь это решение проблемы?

Т.С.: Как не понять, что для того, чтобы хоть что-то сохранить от духа Дома пионеров, надо не сносить его по бревнышкам и переносить в новое место для создания той или иной композиции, а сохранить само место расположения этого здания, потому что оно пропитано определенным духом – духом конкретной истории.

И вот Дом пионеров, расположенный в этом конкретно месте, связан с сургутским учительством – это первая сургутская школа. Ну, она не первая как таковая, потому что были же школы и в XIX веке, но это вот та самая школа сургутская, которая когда-то с Черного Мыса перебралась вот в это новое здание, которое когда-то было новым – больше 60 лет назад. Это здание, в котором много лет находился, собственно, Дом пионеров. И Сургут как город с достаточно сильной историей советского периода, в общем-то, как современный город Сургут обязан советскому периоду своей истории.

И вот пионерия – это было одно из таких духоподъемных движений в сургутской педагогике, ну, как и во всей стране, но здесь, конкретно в этом здании, вот в этом Доме пионеров, сотни, а может быть, тысячи детей принимали в пионерию, там проводились какие-то мероприятия. Я безотносительно ко всей этой идеологической чепухе, связанной с пионерской организацией, с этим всем коммунистическим периодом нашей истории.

На самом деле, вот я научился играть на валторне в Доме пионеров. Вот мы ходили на кружок, нас там было несколько друзей в 3-4 классе, и мы ходили вот играть, научился я гамму там играть, понимаете? Еще там какие-то мастерские были, моделирование было, по-моему, самолетиков, то есть это был центр жизни, понимаете? Там отучились многие известные и неизвестные просто сургутяне, создававшие нашему городу историю, какое-то движение для этого города. В эту школу ходила моя бабушка, например. Я тут как-то упоминал: вот по уральской линии моя бабушка, дочка сосланного моего прадеда, вот она эту школу заканчивала. Мне лично это дорого. Но я не поэтому за Дом пионеров так впрягаюсь, что там моя бабушка ходила. Помимо бабушки, кстати, к этому Дому пионеров имеет Иван Захаров отношение, который… Понимаете? Ну, там многие люди знают это здание…

Д.Щ.: Чуть ли не Сидоров там… Сидоров там не учился? или он просто приехал откуда-то?

Т.С.: Сидоров уже, по-моему… Нет-нет-нет, он же, по-моему, уже попал сразу…

Д.Щ.: В сознательном возрасте уже приехал в Сургут работать.

Т.С.: В белокаменный город, да. Нет, почему в сознательном? Он не в сознательном, он с 3-х, что ли, лет. Ну, немножко другой сюжет – не будем отвлекаться.

Д.Щ.: Ну ладно.

Т.С.: Поэтому я бы не хотел употреблять слово «маниакальное» желание снести Дом пионеров хоть под каким-то соусом. На самом деле, вот все, что происходит с Домом пионеров, выглядит именно как маниакальное желание с ним расправиться. Я не знаю, чем он так насолил, этот Дом пионеров. Дом пионеров для любого специалиста по реставрации деревянных зданий, для любого архитектора с некупленным дипломом представляет собой вполне себе тривиальную задачу архитектурную. То есть превратить Дом пионеров в новое, живое, полезное для города пространство легко.

Легко с точки зрения архитектурной работы, легко с точки зрения инвестиций – это не страшные деньги. Мы наблюдаем гораздо более спорные расходы городского бюджета на менее значимые проекты, которые оканчиваются часто ничем. Ну вот, например, «Сквер журналиста» перед… Вот на перекрестке Ленина и 30 лет Победы, Бульвара Свободы, перед зданием редакции «СИА-Пресс». Во что он уже превратился, не родившись? Вот посмотрите. 56 миллионов бюджетных денег было просто закопано вот в это вот все, и ни одной живой души – мы же каждый день выглядываем в окошки на этот сквер – ни одной живой души. Он никому не нужен, как не нужна центральная площадь – никому, как не нужны очень многие в городе объекты, и туда просто выбрасываются десятки, сотни миллионов городских бюджетных денег.

А плюс к этому, прибавьте еще проектные работы – это вот любимая статья расходов чиновников. Понимаете, вот все это проектировать же надо, согласовывать. ДК «Строитель», снесенный опять-таки, его что, перенесли на новую точку? Недостаточно взять просто уже существующий проект дворца культуры «Строитель», городского культурного центра, и перенести на новую точку строительства. Его надо привязывать – это опять новые работы, новые согласования, новый проект, новые расходы городского бюджета.

И вот на этом фоне в этот несчастный Дом пионеров вцепились мертвой хваткой, хотят все-таки во что бы то ни стало его уничтожить. У меня грешным делом было подозрение, что всевозможные начальники, которые живут в соседнем поселке, против того, чтобы тут какая-то развалюха была. Владимир Богданов, я так думал, не хочет, чтобы там это все стояло рядом с его домом, тот же Александр Сидоров по соседству. Но я вот твердо знаю, что Михаил Кириленко, заместитель Богданова, он категорически за сохранение Дома пионеров, он категорически за его реставрацию. Он лично мне говорил, что, если бы городские власти тогда еще шуваловской администрации, Жердев там много чего-то кричал про Дом пионеров позитивного, что мы его восстановим во что бы то ни было, кто помнит заявления Жердева, первого заместителя главы города Сургута, в каком-то году: «Мы Дом пионеров восстановим. Деньги найдены. Спонсоров привлечем».

И вот тогда Сторожук Николай Каллиникович выделил 35 миллионов рублей на восстановление Дома пионеров. Тогда же Кириленко, и позже, он говорил: «Я готов лично вот достать из кармана миллион – нате, хотя бы на проектирование возьмите». И вот таких вот мужиков бы набралось 10-15-20 по всему Сургуту, и собрать деньги на как минимум качественный проект по реконструкции Дома пионеров не составляет ни малейшего труда городским властям. Но почему деньги «Сибпромстроя» – там были личные деньги Сторожука – ушли не на Дом пионеров, а на храм, по-моему, очередной? Я вот разговаривал с Николаем Каллиниковичем совсем недавно на эту тему, он говорит: «Ну потому что я не мог добиться. Дайте мне хоть какой-то проект. Куда эти деньги вкладывать? Я же вам не принесу их в чемодане, на стол не поставлю». Хотя, наверное, они бы хотели именно такого варианта. Нету.

Они прождали несколько месяцев или даже лет, и не было никакого движения со стороны городской власти, чтобы создать или попечительский фонд, или какое-то проектное бюро, ну как вот делаются подобные вещи. Не было ничего предпринято. В результате он выделенные на спонсорские проекты деньги направил на другие цели. То же самое сделали все, кто мог бы поучаствовать в этом достаточно (не достаточно), а в этом необходимейшем для города проекте.

Что сейчас делает городская администрация? Она, конечно же, вынуждена базироваться вот на этом всем накопленном отрицательном опыте отношения к Дому пионеров предыдущими властями. Все это тянется, конечно же, уже больше 20 лет. Она понимает, что хоть что-то надо сделать. Но, к сожалению, вот из всех возможных вариантов выбран не самый простой, то бишь реконструкция и превращение этого пространства, городского пространства, в новую жизнь, в новый объект.

Я писал большую статью, и я считаю, что это не очень глупая статья, во всяком случае, отклики многих специалистов, многих людей, умеющих принимать решения, подтверждают мой подход: давайте мы реконструируем фасад, мы восстановим фасад, сохраним фасад, но предадим зданию больший и новый, современный объемы, получим там выставочное пространство, получим там современную библиотеку, качественный общепит, отдадим это в частные руки или пусть это будет городская собственность в управлении какой-то концессии, в общем, вариантов использования данного городского пространства, качественно, чтобы оно было живым, а не мертвым.

Инсталляции – это мертвое, это все вот мертвое. У нас это сейчас отдельная тема, кстати, малые архитектурные формы в Сургуте. Все это возможно, но никто не проявляет заинтересованность, истинную, настоящую заинтересованность судьбой Дома пионеров. От городской власти, конечно же, зависит очень многое. В этом вопросе первую скрипку должен играть даже не Департамент архитектуры, а Департамент, или как он там сейчас называется, культуры. Кто у нас за культуру именно отвечает?

Д.Щ.: Департамент культуры и молодежной политики, да.

Т.С.: Вот это вот то ведомство, которое определяет культурный облик города. Это именно ведомство должно формулировать технические задания для коллег по администрации. Вот культурный департамент должен во все колокола бить и говорить: да вы что делаете? Не разрушайте. Давайте, так, ДАИГ, вы придумываете свою концепцию, мы тут своих экспертов наберем, притащим из Москвы, из Тобольска, Тюмени, Иркутска, Чебоксар, Элисты (или Элисты, извините) – и все это города, которые… Золотое Кольцо, где реконструкция старых деревянных памятников поставлена на раз-два. И мы решим эту проблему, и мы сделаем в этой части города – это очень интересная часть города, она видимая с Оби, она на пересечении Бардаковки, Саймы и почти в Обь уже впадает.

В общем, это такое место как бы значимое. Все-таки это высадка, ну, по каким-то версиям, господина Ермака, ну, я так думаю, это все легенды и байки, но, во всяком случае, название реки Бардаковка пошло именно от этого места, потому что вот ровно через дороги там был какой-то острог у хана (чуть не сказал Батыя) у хана Бардака или Бардыка, по другой версии. Вот, что нужно делать.

И я не верю в успех той концепции, которая сейчас озвучивается нашей городской местной властью. Ну не верю. Это будет очередное скучное и никому не нужное, никого не трогающее ни за одну струнку души сооружение. Тем более, ну как можно перенести с одного места дух вот школы первой в другое место, ну как? Так вы в том другом месте создайте что-то новое, то, что будет привлекательным для новых поколений. А это место и здание Дома пионеров – это священный тотем для очень многих коренных сургутян.

Я хочу так сказать, друзья, если вот кто не верит до сих пор – старожилы Сургута просто в оторопи от этого решения, просто в оторопи. Вот просто в оторопи. Надо идти другим путем, надо разрабатывать проект его реконструкции и строить там новое здание: современное, красивое, которое не изуродует пространство, которое не задавит ни Дом пионеров, ни несчастный этот поселок с его жителями, но которое даст городу красивое место для жизни, для культуры, для времяпрепровождения, для общения. Вот, каким путем надо делать. А там возле речпорта или в какой-то другой зоне, Югорский тракт, не Югорский тракт, надо создавать новые пространства, новые. Тот же технический музей, который, кстати, был бы уместен по соседству с будущей станцией юннатов. Если вот так вот скомбинировать, это было бы совершенно прекрасное решение: технический музей в здании, технический музей под открытым небом, станция юннатов – и вот такой кластер получился бы бесподобный.

А Дом пионеров – это Дом пионеров – локальный, но очень ценный и очень важный для Сургута объект, который нельзя разрушать и нельзя его переносить по досочкам в другое место. Ну просто какой-то это витиеватый очень ход, непонятна мысль, честно говоря. Вот вам место – стройте тут вот, разберите по досочкам и соберите по-новому вот на этом самом месте. Зачем куда-то везти его?

Д.Щ.: Ну, здесь, знаешь, апологеты сноса или как минимум нестроительства на новом месте, они говорят о том, что там очень узкое пространство, по новым нормам ты здесь ничего не построишь и так далее, и так далее. У меня как бы к ним возникает вопрос: а неужели прямо-таки невозможно договориться с почетными нашими и уважаемыми товарищами, которые живут в этом вот поселке, который находится рядом, и выкупить у них часть земли, перенести тот самый забор, который огораживает пространство, который не дает Дому пионеров расшириться, его территории расшириться в ту сторону, чтобы можно было и парковку там поставить, которая будет по нормам, и расширить само здание, как-то его переделать и сделать подъезды для всякой пожарной техники, и ты-дыщ, ты-дыщ, и так далее, и так далее? То есть это же тоже, скорее всего, выполнимая история? Что, там люди настолько вцепятся в этот несчастный забор, что не разрешат ничего сделать?

Т.С.: Ну, твое предположение фантастическое: частнособственнический инстинкт людей говорит прямо о противоположной модели поведения. Да, люди вцепились – все. Люди считают, что это их частная собственность, они не отдадут квадратного сантиметра. Ну так устроен человек. Но дело даже не в этом.

Дело в том, что весь этот поселок, он в сплошных красных линиях стоит. Там, по большому счету, нарушение на нарушении. И дело в том, что если уж такой у нас принципиальный подход к судьбе Дома пионеров, то почему точно такой же принципиальный подход не демонстрируется к данному поселку? Вот так бы я ставил вопрос. Да, там все, от шлагбаума до части выделенных земельных участков, нарушают красные линии городские. И наши городские власти прекрасно знают эту историю. Ну, из-за статуса жильцов никто туда не то чтобы не лезет, ну, вопрос не встает с определенной остротой, вот им и не занимаются.

Еще раз: Дом пионеров – это памятник городского значения. То, что его не внесли в памятники деревянного зодчества, в архитектурные объекты, просто характеризует нашу власть на протяжении десятилетий. Это надо было давно сделать, тогда бы к нему вообще никто не мог прикоснуться – специально не вносят. Но Дом пионеров – это объект городского значения, и вот это вот является для городской власти, для Департамента культуры, для Департамента архитектуры, задачей. Такая творческая задача: давайте это решим. Они решать не хотят – вот в чем проблема. Они хотят изобрести такой финт, при котором вроде бы все красиво получилось, но никому в результате то, что получится, не будет нужно просто. На самом деле, это выглядит как разрушение. Нашли городские власти и ум, и силы, и способы восстановить дом купца Клепикова, да? Смогли это сделать, получилось. Я немножко к этому скептически отношусь, потому что там все-таки много такого как бы лубочного, что ли, появилось. Но тем не менее это именно тот самый дом, который был 100-150 лет назад. Уже на первой музыкальной школе не получилось у городской власти, к сожалению. Спалили, как и весь старый Сургут, в котором было огромное количество прекрасных деревянных зданий. Ну вот так.

Д.Щ.: Ну что ж, давайте посмотрим, как будут развиваться эти события. Мы за ними смотрим уже больше 10 лет, еще какое-то время потерпеть, конечно, можно. Пишите, пожалуйста, дорогие слушатели, читатели, в комментариях, что думаете по этому поводу. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru – ссылка будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.