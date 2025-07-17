С начала лета (а если посмотреть глобальнее — с конца прошлого года) облигации уверенно растут: рынок закладывает, что ставку продолжат снижать во второй половине года. Причем сегодня разговор уже скорее о том, насколько резко ее будут снижать.

Идеи, о которых мы говорили полтора месяца назад, уже принесли очень существенный доход.

Например, облигации «Евротранс» с погашением в 2029 году и фиксированным купоном выросли с ~100% до почти 114% от номинала. Эта бумага в портфеле с 20 января, и суммарный результат — чуть больше 50% годовых (с учётом купона 25%). Эмитент не самый надёжный, но кредитное качество, по нашему мнению, вполне приемлемое.

Из более надежных бумаг — выпуск РЖД с погашением в 2030 году. Рост цены чуть скромнее: с 108,70% до 112,73% (3,7%), но купон — 17,9% годовых. Держим со 2 июня — и итоговая доходность тоже выходит около 50% годовых. Здесь уже почти максимальный уровень надёжности.

Получается, как мы неоднократно подчеркивали — даже более чем надежные бумаги при всех текущих раскладах дают великолепный «урожай».

Ну и, разумеется, самый актуальный вопрос: не поздно ли заходить в облигации?

Отвечаю: нет, не поздно. Да, часть движения уже позади. И мы неоднократно предупреждали — не тяните. Еще немного, и доходности будут уже не такими «сочными».

Но рынок продолжает играть на понижение ставок. Потенциал дальнейшего роста цен ещё есть.

Не стоит бояться цены 110% (то есть бумаг, торгующихся выше номинала). Важно не то, сколько бумага стоила когда-то, а сколько она ЕЩЕ может принести. Через год та же облигация может стоить 120% и всё это время приносить высокий купон.

Прежде всего смотрите на доходность к погашению/оферте. Если ключевая ставка будет 12-14%, облигации при текущих ценах всё ещё остаются очень интересными. А вот через полгода-год ситуация будет иной. Поэтому и криком кричу уже как минимум месяцев 8-9: