С начала года в Сургуте уже зафиксировали 217 нарушителей среди пользователей СИМ

Дождь собирается вот-вот хлынуть, а на улице Университетской в Сургуте уже стоит патруль ГАИ. Один инспектор останавливает молодого человека на самокате, второй объясняет что-то подростку. Так начинается рейд по средствам индивидуальной мобильности (СИМ), на котором побывал корреспондент siapress.ru.

Первые, кто попал в поле зрения инспекторов, ‒ 18-летний юноша и несовершеннолетний пассажир. Едут вдвоем на одном самокате. Их останавливают, объясняют, что так нельзя. Информацию о нарушении передают в специальный чат, дальше подключится комиссия по делам несовершеннолетних.

«Мы фиксируем подобные нарушения и передаем информацию в специальный чат. Далее по подростку будет работать подразделение по делам несовершеннолетних», ‒ поясняет капитан полиции, заместитель командира взвода 2 роты 1 ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту Сергей Пальцев.

Следующий ‒ мужчина на массивном электровелосипеде. Визуально техника кажется серьезной ‒ сотрудники сразу уточняют характеристики. Проверяют по ваттам: если мощность ниже 250 ватт ‒ права не нужны.

«Если транспорт развивает скорость более 60 км/ч ‒ это уже серьезное средство, и на него обязательно нужны права. Мы смотрим по базе, есть ли у водителя удостоверение. Если человек уже привлекался, штраф может быть выше», ‒ пояснил капитан полиции, командир взвода 2 роты 1 ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту Александр Фомин.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, если мощность СИМ выше, транспорт уже требует водительское удостоверение категории «М» или «А». Если прав нет, ‒ штраф от пяти до 15 тысяч рублей и возможная эвакуация самоката на штрафстоянку.

Сургутянам напоминают, что с начала года изменились правила оплаты штрафов: вместо 50% скидки ‒ теперь только 25%, но срок на оплату увеличен до 30 дней.

И так проходит каждая проверка. Сотрудники Госавтоинспекции вежливо представляются, объясняют цель проверки и просят предъявить документы на средство передвижения. Это не просто формальность: в случае утери, кражи или участия транспорта в ДТП наличие документов помогает быстро установить принадлежность техники и проверить ее по базам.

«В первую очередь мы представляемся и просим предъявить документы. Это касается и электросамокатов, и велосипедов. Даже у велосипеда должен быть документ ‒ его могут похитить, а некоторые находятся в ориентировках», ‒ поясняют заранее инспекторы.

Если документов нет, и нужно проверить транспортное средство по номеру рамы, владельца приглашают в отдел полиции. Если все в порядке ‒ отпускают. Если есть основания ‒ составляют протокол и передают дело дальше.

Выявить нарушение могут не только во время таких рейдов. Экипажи ГИБДД в городе имеют право останавливать пользователей СИМ и велосипедов, проверять документы, характеристики и законность нахождения на дороге.

«Если у человека все в порядке ‒ документы есть, мощность допустимая, права не требуются ‒ пожалуйста, счастливого пути», ‒ добавляют сотрудники ГАИ.

Рейд закончился проливным дождем, но уже на следующей неделе ‒ а такие проверки проходят еженедельно до конца летнего сезона ‒ сотрудники ГАИ снова выйдут на патрулирование.

Кстати, с начала 2025 года в Сургуте произошло четыре ДТП с участием пользователей электросамокатов и других СИМ. Все случаи закончились травмами.

Кроме того, за нарушения правил дорожного движения только по одной статье ‒ ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ ‒ к ответственности уже привлекли 217 человек. Это и велосипедисты, и владельцы электросамокатов. Штраф за такое нарушение ‒ 800 рублей.