Более 28 тысяч сургутян подпевали и танцевали под любимые композиции

В Сургуте знают толк в праздниках! И День города – яркое тому подтверждение. Отбросив будничную суету,Центральная площадь превратилась в эпицентр праздничного настроения, где звучала музыка, танцы и царила атмосфера всеобщего единения. Более 28 тысяч сургутян подпевали таким песням, как «Зима в сердце», «Мелом» и другим давно полюбившимся композициям.

Праздничный вечер открыла энергичная сургутская кавер-группа PoluyanoVa-band. Ребята с первых аккордов завладели вниманием публики, исполнив хиты разных лет. Сургутяне с удовольствием подпевали, танцевали и аплодировали местным музыкантам.

Группа Viva ворвалась на сцену с мощным шоу. С первых минут выступления артисты покорили местную публику своим профессионализмом и харизмой. Пятеро вокалистов, облаченные в стильные костюмы, с легкостью переходили от оперных арий до современных поп-хитов, демонстрируя невероятный диапазон и мастерство.

Публика танцевала, подпевала и фотографировала артистов на телефоны.

Помимо концерта, на площади развернулись многочисленные развлекательные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Работали аттракционы, проводились мастер-классы, а также предлагались угощения на любой вкус.