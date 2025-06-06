Что изменилось в Югре за год работы нового губернатора

В этом эпизоде проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, каким был первый год Руслана Кухарука в роли губернатора Югры. В разговоре — кадровые перестановки, архитектурная политика, стиль управления и главное — почувствовали ли югорчане хоть какие-то перемены. Почему при Филипенко регион развивался стремительно, а сегодня все идет по накатанной? И сможет ли Руслан Кухарук войти в историю как лучший губернатор России?

Дмитрий Щеглов: Чуть больше года назад в Югру пришел новый губернатор. Руслан Кухарук, мэр Тюмени, как считается, судя по разным рейтингам, одним из лучших мэров в России. В конце мая президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Югры, он благополучно прошел все процедуры избрания и в настоящий момент управляет нашим регионом целый год. За это время он существенно сменил кадровый состав, несколько изменил подходы к управлению, и это вот мы сейчас как раз и обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Давай вспомним с тобой, что мы обсуждали год назад, когда Руслан Николаевич появился в Югре, соответственно, закончился 14-летний период работы Натальи Комаровой. Мы рассчитывали на некоторые изменения в управленческом стиле, потому что мы знаем, что тюменцы иначе подходят к администрированию своих регионов, и мы знаем, что вот есть несколько тюменских губернаторов, и даже уровнем выше людей, которые со своими задачами справляются. Общие впечатления какие твои о том, как этот год в Югре прошел? Какие-то, может быть, суждения по поводу тех изменений, что сейчас существуют. А потом пробежимся по пунктам по некоторым конкретным кейсам, которые были в работе губернатора.

Т.С.: Я думаю, что, если спросить прохожих на улице, почувствовал ли кто-то из них изменения в жизни в Югре за этот год, ответ будет у каждого примерно ожидаемый: нет. Ну то есть, а что изменилось? Зарплаты, пенсии, пособия платятся, все социальные обязательства выполняются. Было бы странно наблюдать в Югре срыв социальных обязательств – правда?

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: Ну, как-то уж, если бы это произошло, вот это был бы номер на всю страну, действительно. Регион-донор, который наполняет своими доходами полстраны, бюджеты половины страны, что еще может предложить общественности сверх того, что он и так обеспечивает элементарно в силу того, что это регион-донор, регион-столица всех основных нефтяных компаний страны, части производства крупнейшей компании страны «Газпрома»? Соответственно, для обывателей смена губернаторов одного на другого не означает ровным счетом ничего вот просто. Поэтому, кто мог бы назвать какие-то существенные факторы, изменившие жизнь в Югре после ухода, 10 лет назад, кстати говоря, Александра Филипенко с должности губернатора?

Д.Щ.: 15 лет назад.

Т.С.: 15 лет назад – наврал я, ну, круглая дата – и замену его Натальей Комаровой. Ну что изменилось? Вот что изменилось для простых граждан? Вот ровным счетом ничего. Поэтому обсуждать год работы Руслана Кухарука в этом аспекте мне кажется бессмысленным. То есть, как поется в известной песенке старой: «Все хорошо, прекрасная маркиза». Так что здесь вот больше сказать и нечего. А вот если рассматривать изменения чисто в управленческих аспектах, тут можно о чем-то поговорить.

То есть Кухарук – это типичный представитель тюменской управленческой школы, это управленцы-технократы так называемые, у которых жесткий корпоративный режим, корпоративная дисциплина, понимание командных задач, которые достаточно четко сформулированы и, что не менее важно, последовательно исполняются. Это вот те признаки, которые мы обычно применяем к определению феномена тюменской административно-управленческой команды, к созданию которой приложил руку, безусловно, Сергей Собянин, и, в общем-то, как-то так организовал дело, что после его ухода из Тюменской области (а это уже 20 лет) процесс в целом…

Д.Щ.: 20? Да-да-да, 20, да.

Т.С.: Ну в 2005 году он ушел в ноябре на администрацию президента. Вот в целом и общем процесс этот не меняет своего качественного хода и демонстрирует те результаты, которыми часто журналисты-аналитики даже восхищаются. Ну, мы все-таки привыкли использовать положительный опыт Тюмени, Тюменской области, городов Тюменской области в сравнении с тем, что происходит и происходило в Сургуте, в Югре, и этот опыт в большинстве сравнительных анализов, к большому сожалению, не в пользу Югры.

А в связи с этим, многие возлагали серьезные надежды на Кухарука и думали, что он тюменский опыт перенесет на Югру, и здесь начнутся какие-то серьезные, радикальные изменения. Они в целом и общем ожидались в таких сферах как градостроение, архитектура, изменение в лучшую сторону комфортности жизни, среды обитания, потому что Тюмень – это наглядный пример. Нам же нравятся вот эти вот чистые улицы, аккуратное строение, осмысленный подход к генеральному плану – вот эти все вот вещи, о которых мы десятилетиями судачим применительно к Югре, применительно к Сургуту. Так что вот такие надежды были, да.

В чем-то они оправдываются, в чем-то – нет. В чем-то, вот мне кажется, мы наблюдаем такой же инерционный управленческий процесс, какой был и при Наталье Комаровой, и при Александре Филипенко, особенно позднем Александре Филипенко. Вот на днях, кстати, у Филипенко был юбилей 75 лет – тоже момент, заслуживающий какого-то отдельного разговора, можно было бы поговорить о тех очевидных выдающихся достижениях, которые Югра осуществила в бытность на губернаторском посту Александра Филипенко. Вот так как бы в целом и общем.

Д.Щ.: Надо сказать, что произошли большие изменения в управленческом составе, то есть ушли знаковые фигуры, что разумеется, знаковые фигуры из правительства Натальи Комаровой. Алексей Шипилов вообще оказался под уголовным делом. Также эксперты отмечают, и наблюдатели, что стало меньше вот таких вот типично югорских публичных конфликтов, когда, например, Наталья Комарова устраивала выволочку мэру или кому-нибудь из своих подчиненных где-нибудь там на встрече с гражданами, и вот такие вот вещи постоянно происходили, и сейчас вот в этом плане стало все намного более гладким, спокойным. То есть здесь, наверное, как раз это и есть признак тюменской школы, где все подобные разговоры неудобные, наверное, если и происходят, то происходят где-нибудь в закрытом кабинете и на публичную сферу не вываливаются.

Т.С.: Но за одним важным моментом. Да, можно с этим согласиться, кроме вот одного момента, что мы не понимали логику этих выволочек у Натальи Владимировны. Ну то есть в целом и в общем понятно: за что-то ругает, но почему тогда одного ругает, а за это же самое другого не ругает? Почему одного за что-то снимает с работы и тут же на его место ставит какого-нибудь дурака абсолютного. Ну то есть логика отсутствовала у этих, вот понятная большинству наблюдателей логика, отсутствовала.

Так же мы не видим логику ведь и в тех кулуарных процессах, которые сегодня респектабельно ведет команда Кухарука. То есть что-то же происходит, какие-то действия административного порядка. То есть пиара, самопиара меньше – ну это хорошо. С другой стороны, я тут чисто вот уже не как наблюдатель, не как эксперт и журналист, а как простой обыватель бы сказал в ситуации, когда всем все прекрасно понятно: ну вот, еще раз, это богатейший регион страны, главный регион страны, потому что здесь кощеево яйцо находится, как мы все понимаем. Здесь добывают нефть, здесь добывают газ, и, в общем-то, это важнейший индустриальный, транспортный, нефтегазодобывающий регион страны и планеты. И поэтому, ну что тут может произойти плохого? Ну что? Ну что, у нас пенсии перестанут выплачивать? Задержки по зарплате пойдут у бюджетников? Ну ничего подобного не произойдет.

И поэтому выволочки, которые устраивала Наталья Владимировна, или ее многочисленные и многочасовые беседы с народом просто были таким видом местного досуга для обывателей – правда? Кому-то это было интересно: наблюдать, смотреть, на кого она еще накричит, на какого-то своего министра накричит. Сейчас, при новом руководстве, этого мы всего не наблюдаем, там пиар другой формы идет, как бы такой сдержанный, респектабельный. Но корабль плывет тем не менее, что при прежнем капитане, что при нынешнем, в нужном для Родины направлении – вот и все. Все остальное – детали.

Вот если интересно рассуждать о деталях, давайте мы поговорим о деталях. Вот мне интересно, как скажется работа новой команды (но она уже не новая, год – это большой срок все-таки), команды Руслана Кухарука на жизни сургутян? Вот что вот в городе изменится? Конкретно какие пойдут процессы? Мы знаем, что лично Кухарук курирует, ну, как губернатор, не как заинтересованное лицо, я тут делаю важную пометку, проекта развития Ядра центра города Сургут. Это не означает, что Кухарук пришел и придумал, наконец, навести порядок в Сургуте с Ядром с этим несчастным. Это означает, что процесс готовился и задолго до него, и задолго до нынешней команды управленцев Сургута. Это бюрократически долгоиграющий совершенно процесс: все эти бумаги готовить, генпланы писать – в общем, все тут понятно – КРТ подготавливать. Но то, что Руслан Кухарук вопросы градостроительной политики пытается как-то сконцентрировать в одних компетентных руках, ну то бишь…

Д.Щ.: Да-да, вот и как раз я хотел сказать, что, вот для наших слушателей, то есть мы-то с тобой знаем, а напомнить слушателям, что…

Т.С.: Ну он создал фактически региональный градостроительный совет – так вот, если упрощать.

Д.Щ.: Да-да, то есть он замкнул вопросы, которые именно комплексного развития благоустройства, он как бы замкнул на округ, что бы согласовывать важные стройки.

Т.С.: Ну, я не знаю, централизация – это хорошо или плохо. Вообще я считаю, что это плохо, конечно же. Большинство примеров любой централизации указывает на то, что она, централизация то бишь, не решает поставленных задач – все. Как тактическая мера она позволяет какие-то проблемы решить, как стратегия она не работает совершенно. Централизация умертвляет любое живое дело. Но если каким-то чудом удастся вот этот градостроительный совет на уровне региона сделать действительно боевым творческим органом, определяющим средовую политику Югры и ее городов, ее населенных пунктов, это будет прекрасно.

Я бы вообще рискнул провести эксперимент в таком-то вот виде: я бы устроил состязание между муниципалитетами, кто построит, я не знаю, самый крутой какой-то социальный объект. Ну, в каждом муниципалитете надо построить, например, спортзал или бассейн. Вот давайте объявим региональный конкурс, дадим на это дополнительных денег, а не предусмотренных нашим бюджетом, за хороший проект оригинальный, за какую-то изюминку, за какое-то отличие от типового подхода. И так вот мы бы пошли преобразовывать городские пространства в Югре, поставили бы задачу, что в каждом муниципалитете должна быть правильно спроектирована и построена центральная площадь, например, правильно сделанные два-три-четыре-пять-десять, в зависимости от размера муниципалитета, социальных объекта: от театра до планетария, Дома пионеров, станции юннатов, городского культурного центра. В каждом городе, я уверен, так или иначе существует список каких-то заброшек, или недостроев, или откладываемых важных проектов, которые делают город интересным.

Если бы вот этот градостроительный совет поставил задачу перед каждым муниципалитетом, ну, и перед самим собой, соответственно: постройте такие объекты в ваших муниципалитетах, чтобы туда ездили туристы их смотреть. Как вот Бильбао, например, начали делать: вот вы мне постройте такое, чтобы сюда ездили туристы. Вот была абсолютно безжизненная пустыня – город Бильбао – это был скучный город, типа, я не знаю, какого-нибудь Пыть-Яха, ничем не лучше, а стал центром туристической жизни мировым. Вот тогда бы был прогресс.

А так опять, как это будет происходить? Вот градостроительный совет Югры, вот они будут собирать опять муниципальные программы. Что такое муниципальные программы? Это вот пресловутое КРТ, это опять строительство новых микрорайонов – они теперь будут немножечко по-другому отличаться от остальных микрорайонов – это опять строительство объектов соцкультбыта. Вот есть нормы, есть количество, есть показатели (на душу населения, на квадратный метр), вот все это будет теперь заводиться под некую общую программу, которую курирует округ. Ну, округ будет вносить свои корректировки с тем, чтобы не совсем уж по-жуткому выглядели вот эти все, я не знаю, какие-то новостройки. Ну, наверное, округ приведет в порядок в ряде муниципалитетов их общественные зоны: набережные, те же площади, парки-скверы и так далее. Может быть, появятся какие-то интересные здания. Но пока – все-таки мы же говорим про первый год работы. Я не чувствую, что есть какой-то прорыв в этом направлении. Может быть, зреет великая программа, и мы ее увидим, и вот нам объявят, что вот будет создано то-то, и это будет реально красивый, удобный, уютный, привлекательный регион для бытовой жизни.

В вопросе массового строительства низкобюджетного, малоформатного, малометражного жилья вроде бы никаких изменений не происходит, да? Как оно широкой поступью шагало по нашим городам, так и продолжает шагать. Более того, в регион заходят девелоперы из Москвы, типа «Самолета», которые просто так «колбасят» эти студии, просто с таким зверством, что немножко становится страшно вообще, куда мы в итоге придем. Ну вот так вот, это если про строительную политику. Про что мы можем еще поговорить?

Д.Щ.: Ну, слушай, например, в Сургуте значительно увеличили расходы, ну, то есть именно округ дал Сургуту много денег (на 3 года 4,7 миллиарда) на дороги, на строительство и на ремонт дорог. То есть вообще говорили, что Кухарук, как сам будучи мэром буквально недавно, он очень внимательно относится к другим мэрам, к муниципалитетам, к потребностям местной власти, и что как бы в этом плане какие-то подвижки есть.

Т.С.: Ну прекрасно. Нет, мы не отрицаем того, что Руслан Кухарук демонстрирует другой подход к работе с муниципалитетами. И этот подход видимо отличается от подхода его предшественников. Все, это очевидные вещи. Это контакты, это рабочие контакты, это взаимодействие муниципальных администраций и чиновников с региональными соответствующими структурами – тут все без вопросов как бы. Просто хочется спросить: а что, денег на дороги в Сургуте не дали бы при Комаровой? Ну вот вопрос. То есть, вы понимаете, хочется понять: это будет рывок, это будет вот реально как бы новый этап в развитии Югры, каким было время Александра Филипенко, первых его 10 лет? То есть вот мы говорим: при Филипенко… И начинаем перечислять.

Вот давайте вот вспомним все-таки Александра Васильевича, удачный повод оценить вклад человека в развитие своего региона. Вот тот самый Филипенко, которого причисляли наравне с Лужковым, с, я не знаю, Шаймиевым, с этими старыми мастодонтами-губернаторами, к этим вот к несменяемым губернаторам, к региональным баронам, царькам, и тем не менее при Филипенко в каждом городе произошли, в каждом муниципалитете в Югре произошли, колоссальные инфраструктурные изменения. Фактически регион был перестроен.

Вот с 1990 года, когда он стал губернатором, фактическим руководителем региона, ну, возьмем, ладно, с 1991 года, когда пошла постсоветская Россия, и до года так 2010, это – что я соврал? – 2000 в основном, может быть, 2005 год, это был период стремительного, интенсивного развития региона и каждого муниципалитета. Да, была другая структура законодательства, бюджетных отношений, не было федерального закона 131 – все это понятно. И тем не менее. То есть перестроены все аэропорты, построены мосты через Обь. Ну не было… Был один мост – вы представляете? Великая ядерная держава – один-единственный мост через Обь. Нормальная это ситуация? Перестроены коммунальные системы многих городов (правда, не в самом Ханты-Мансийске), созданы просто прекрасные, выдающиеся социальные проекты, которые работают на детей, на воспитательный процесс, на обучающий процесс, построены и созданы университеты.

Ну то есть это был период великого прорыва – вот так вот можно сказать. Вот сейчас-то прошло уже 30 лет, и мы можем сравнивать. Вот при всем моем уважении к Наталье Владимировне Комаровой, давайте перечислим, что построено при Комаровой? Вы не вспомните. Ну, слоны – слоны эти в Ханты-Мансийске. И то, по-моему, тоже при Филипенко. И вот, если мы вот таким порядком будем сравнивать того руководителя, другого руководителя, третьего руководителя, то тогда более-менее выстроится какая-то градация. А вот при том-то было так-то, а при этом так-то.

Вот мы все знаем, что Сургут получил при Александре Сидорове – первом нашем мэре города Сургута постсоветского. И уже труднее вспомнить, что город получил за 6 лет руководства Сургутом Дмитрия Попова. Ну, снос «черкизонов» – это зачет. Зачет, но опять-таки чисто хозяйственная вещь. Совершенно невозможно вспомнить, что произошло при Вадиме Шувалове, кроме центральной площади так называемой – так? – и подготовки некоторых документов на землеотводы будущие. Ну а с Андреем Филатовым вообще уже. Никто уже и не помнит, кто был Андрей Филатов, вы понимаете? Вот так вот личность оценивается на фоне некоторого временного пространства.

И очень хочется, просто реально честно хочется, чтобы Руслан Кухарук вошел в историю Югры как лучший губернатор страны, понимаете? Вот он был лучшим мэром страны, а надо, чтобы он стал теперь лучшим губернатором страны. Для этого должны быть прорывы. Все эти социальные показатели: вот школ, поликлиник, койко-мест, строительства дорог – это все прекрасно, но по этому поводу ни у одного из нас нет ни малейших сомнений, что Югра каким-то образом просядет. Вот так вот, да, ну, если только что-нибудь не произойдет плохого. Но от этого уже никак не будет застрахован ни один губернатор и никак не повлияет на эти процессы. Поэтому наши пожелания прекрасной, молодой, деятельной, амбициозной, технократической команде Руслана Кухарука преобразовать регион до такого состояния, чтобы он действительно ни у кого из нас не вызывал чувства обиды и сожаления, почему же богатейший регион страны иногда производит очень печальное впечатление, когда ты осматриваешь его окраины и закоулки.

Д.Щ.: Ну что ж, на этом пожелании я предлагаю и остановиться. Вы можете поставить «лайк» нашему разговору, если вам было интересно. Вы можете прочитать полную его расшифровку на siapress.ru – ссылка, как всегда, в описании. И заходите к нам на сайт, у нас много чего интересного, на соцсети тоже подписывайтесь. До новых встреч, увидимся позже. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.