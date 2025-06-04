Мнение руководителя сургутской клиники «Наджа» о дополнительном финансировании частных клиник

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением ежегодно наращивать финансирование частных медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это предусмотрено в проекте национального плана развития конкуренции до 2030 года, сообщает РБК.

Согласно документу, уже к 2026 году доля средств, выделяемых частным клиникам в рамках ОМС, должна достичь не менее 14% от общего объема регионального финансирования. В 2027 году планка поднимется до 18%, а к 2030-му – до 30%.

Предложение ФАС уже вызвало дискуссию среди участников отрасли: с одной стороны, это может дать частной медицине мощный импульс для развития, с другой – остаются вопросы к тарифам, правилам отбора и устойчивости самих клиник в новых условиях. Своим мнением по поводу инициативы поделился руководитель сургутской клиники «Наджа» Павел Пархомович.

По статистике, доля частных клиник в России – около 30% от общего числа организаций в реестре ОМС. А доля субвенций из бюджета ОМС частным клиникам в среднем составляет 6,5%. Конечно, предложения ФАС о росте этого показателя до 30% к 2030 году не могут не радовать. И с точки зрения пациента и с точки зрения частных клиник, которые в теории получат новый импульс для развития.

Но забегать вперед не стоит, так как требования к частным клиникам ежегодно ужесточаются. Например, нельзя не учитывать изменения в №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которые утверждены в декабре 2024 г. Начиная с сентября 2025-го, чтобы попасть в реестр ОМС, частные клиники должны будут соответствовать ряду серьезных критериев (вместо заявительного принципа). Таким образом, будет проведена своеобразная инвентаризация частных клиник, работающих в системе ОМС, в результате которой, по нашим оценкам, их станет существенно меньше. Государственных организаций такой отбор не коснется. Сейчас уже июнь, но конкретные требования пока не подготовлены Минздравом.

Медицинский бизнес, в целом, заинтересован в работе в системе ОМС, но при условии соответствующих тарифов. Сегодня тариф на ту или иную услугу, как правило, является основным критерием выбора. Задача руководителя –выбрать услуги, тарифы ОМС на которые покрывают хотя бы реальные затраты и по возможности позволяют сохранить минимальную прибыль после оказания услуг.

Но реальность сегодняшнего дня такова, что текущие тарифы ОМС чаще всего, во-первых, не отвечают требованиям медицинских организаций по части их затрат, а во-вторых, могут меняться в любой момент. Преимущественно в сторону уменьшения, а порой и задним числом, без учета затрат и интересов частных клиник. При этом работа в системе ОМС требует значительных дополнительных ресурсов от организации – отдельной отчетности, увеличения нагрузки на бухгалтерию и административный персонал.

Чтобы оценить, насколько значимы возникшие для частников барьеры, нужно учитывать критерии отбора и основания для отказа во включении в реестр ОМС. Не исключено, что для некоторых коммерческих клиник 1 сентября станет последним днем работы в ОМС, а для некоторых – изменения откроют новые возможности.