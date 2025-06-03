Где строить сургутскую станцию юннатов — и будет ли она вообще?

В Сургуте снова обсуждают судьбу станции юных натуралистов — одного из старейших социальных долгостроев города. Сначала хотели строить на старом месте на улице Университетской, потом предложили речпорт, теперь снова ищут вариант. Почему Сургут годами не может справиться с реализацией социальных объектов?

В новом выпуске журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают:

– судьбу станции юннатов и хаотичность градостроительных решений;

– почему важные проекты («Петрушка», Дом пионеров, «Аврора») годами остаются только в разговорах;

– и как могла бы выглядеть настоящая городская программа по развитию культурных и социальных объектов.

Дмитрий Щеглов: В сургутской повестке вновь всплыл один из древнейших, пожалуй, долгостроев современного времени – это станция юных натуралистов. Напомню, что ее строительство началось еще в начале 2000-х годов, потом замерзло. Эта станция сейчас торчит между храмом Георгия Победоносца и бывшим «Тюменьэнерго», и вот оно там есть. С ним что-то нужно делать, и, судя по всему, его будут сносить и где-то строить в другом месте.

И вот городская власть сначала предложила, что давайте сделаем это в районе речпорта, но депутаты городской Думы попросили администрацию все-таки подумать над этой историей еще разочек и все-таки как-то поставить этот важный социальный объект где-нибудь поближе к тому месту, где вообще люди ходят в Сургуте. Обсудим эту историю и симптоматику вот этих вот наших сургутских социальных долгостроев. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе судьба станции юннатов, и что вообще следовало бы городской власти сделать с этими нашими… с целой плеядой сложных объектов, которые у нас так или иначе зависли, чья судьба подвешена в воздухе, и непонятно, что с ними будет?

Т.С.: Действительно, то там, то сям звучат из уст разных чиновников и депутатов Сургута слова «планетарий», «станция юннатов», «Аврора», даже «Дом пионеров», ну и прочие сургутские ругательства. Это наводит на мысль о том, что они все-таки какую-то думку думают в этом направлении. Видимо, там где-то в кулуарах совсем с повестки дня вопрос не снят, и те или иные варианты решения судьбы всех этих перечисленных объектов и многих еще не перечисленных обсуждаются, что не может не вселять некоторой надежды на лучшее в этом вопросе, так что это скорее неплохой симптом.

Конкретно по станции юннатов. Судя по тому, что ей пытаются найти теперь уже третье место пребывания, адрес прописки, она тоже превращается в очередную горячую картофелину сургутскую, как тот же Дом пионеров, как «Петрушка», как городской культурный центр, которой надо как-то заниматься, но каждый тему эту перебрасывает на какой-то либо другой уровень, либо на другое время, на будущее время, будущих управленцев, и тем самым проблема остается нерешенной, но как-то фигурирует, как-то пребывает в нашем информационном пространстве.

Я бы с депутатами сургутской Думы крепко поспорил на счет размещения станции юннатов. Ну, идеальное место было бы оставить там, где она предполагалась. Вообще, непонятно, почему надо ее снести, а на ее месте поставить «Петрушку» ту же, или потом, как выясняется, «Петрушку» все-таки будут ставить не на ее месте, а на другом. Ну, непонятна логика. Давайте вот мы тут разберем, там построим, а тут построим другой социальный объект. Зачем, если уже этот социальный объект тут предполагался, пусть он там и остается, и новые социальные объекты размещайте на новых площадках. Эту логику сейчас не рассматриваем.

По поводу речпорта как места базирования станции юннатов. Почему, собственно, нет, вот скажите, уважаемые депутаты? Один из эффективных способов развития городских территорий как раз и заключается в том, чтобы важные социальные объекты размещать не в центральной зоне, которая и так сформировалась как успешная в социальном плане территория, а в маргинальных районах. Вот по этому пути пошли все имеющие хороший результат города Европы, в стране нашей эти опыты наблюдаются. Надо уходить на окраины города с важными социальными объектами, параллельно, разумеется, имея представления о том, как развивать дальше эту территорию, потому что если вы поставите станцию юннатов где-нибудь в промзоне на 8 Промузле…

Д.Щ.: Ну да, логично.

Т.С.: …А после этого не последует никаких других осмысленных действий, то она превратится там в совершенно маргинальный объект – это ясно. И вот эта вот позиция депутатов, она больше продиктована страхом депутатов и пониманием депутатами того, что вероятнее всего зоной речпорта никто заниматься всерьез не собирается. Соответственно, туда уводить такой важный объект как станция юннатов небезопасно. Он там просто будет киснуть. Кстати, то, что мы наблюдаем с бывшим ДК «Магистраль», он же Сургутский музыкально-драматический театр.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Без грамотного комплексного развития всего района театр в той зоне не превратился в проводника какого-то изменения серьезного, глобального, а он там стоит на отшибе и хиреет. Хиреет, может быть, не как сам объект, который выдает культурные произведения, а как точка, то есть он не стал точкой притяжения ни для горожан, ни для вот этого района железнодорожного вокзала – ПИКСа. То есть от него не пошло дальнейшее как бы интеллектуальное, архитектурное, средовое развитие – вот, что я имею в виду. Он никак не обыгрывается – вот, наконец я подобрал слова – он никак не обыгрывается, он не стал доминантой этой части города. То же самое будет со станцией юннатов, если ее разместить в зоне речпорта, а саму эту зону, Черного Мыса, не развивать. Это, кстати, очень интересная тема: мы как-то разговаривали с тобой несколько лет назад о том, что Черный Мыс – прекрасная площадка для реализации хорошего городского архитектурного проекта. Ничуть не хуже, чем Ядро центра города.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: И почему-то власти вообще не упоминают эту территорию, никак она не фигурирует нигде, ни в каких представлениях, что, видимо, говорит о том, что этой зоной никто не занимается всерьез. Поэтому тут предложение депутатов не размещать станцию юннатов на Черном Мысу продиктовано, видимо, тем, что у Черного Мыса до сих пор никакого приятного будущего не просматривается. Такой же маргинальный спальный район вперемешку с промзонами и вперемешку с базами для размещения нелегалов. Ну вот, собственно, и все. На этом фоне я бы вернулся уже в который раз к теме создания городской программы реализации сургутских долгостроев, сургутских социально значимых объектов-долгостроев, к каковым относятся и станция юннатов, и Дом пионеров, и кинотеатр «Аврора», и возможный планетарий – он не долгострой, он долгострой в мыслях.

Д.Щ.: Да-да.

Т.С.: И театр «Петрушка», и городской культурный центр, и несколько еще городских культурных центров – вот все эти объекты надо объединить в единую городскую программу их реализации. И думать об этом, приглашать специалистов, приглашать урбанистов, приглашать, я не знаю, каких-нибудь иногородних, иноземных спецов и внедрять эту программу, приурочить ее, как это любят у нас делать часто, к очередной круглой дате. Но мы уже пропустили 430 лет год назад, которые бесславно совершенно предыдущая администрация не провела и не отметила, умудрилась вообще ничего не сделать. Ну давайте придумаем какую-нибудь другую дату и пойдем.

И это была бы очень хорошая программа, такая дорожная карта, по которой бы она была вшита в наш генеральный план, и поставить перед собой задачу: в течение, например, пятилетнего срока ее реально осуществить, если не в полной реализации, то как минимум в проектировании, в определении строительных площадок, объемов финансирования и его, этого финансирования, планировании. Вот это было бы здорово. А так, мы опять говорим о фрагментах. Вот давайте мы в эти «пятнашки» будем продолжать играть: то сюда сдвинем «Петрушку», то туда сдвинем станцию юннатов, то так перестроим Дом пионеров, то сяк снесем «Аврору», то вместо них вот это построим, а может быть, не это, а то. То есть мы видим, что это очень хаотичные какие-то решения, за которыми пока, увы, не стоит конкретных, проработанных и уже реализуемых действий.

Д.Щ.: Ну, то есть 435 лет Сургуту – вот вам эта самая путеводная звезда, к которой можно построить какую-то там программу и что-то придумать. И как раз есть несколько лет, и как раз это плюс-минус каденция Максима Слепова вот в это и укладывается.

Т.С.: Может быть. А может быть, 440 лет – это как бы уже такие цифры круглые, которыми можно поиграть. 440 лет – это, значит, нам будет через 9 лет. Вот за 9 лет можно уместить всю эту программу вплоть до ее физической реализации. То есть это проекты, это земельные участки, это их проработка, но просто идти каким-то другим темпом. И это было бы очень здорово, это зачетная вещь, тут вообще просто одни плюсы, тут ни одного минуса нет. А то решение, которое сейчас озвучено по станции юннатов, означает одну простую вещь: станции юннатов не будет – все. Вот просто надо понимать: ее не будет. Потому что, если уже хоть в каком-то процентном выражении исполненное решение опять переносится куда-то, перетаскивается – это все надо начинать с нуля. Это опять сдвижка всех сроков на год и больше.

Д.Щ.: Ну что ж, уважаемые слушатели, пожалуйста, и читатели, пожалуйста, делитесь своими мнениями по этому поводу, что думаете о станции юннатов, о других знаковых социальных объектах, которые у нас зависли в городе Сургуте. И, пожалуйста, ставьте «лайки», подписывайтесь на разные наши каналы и соцсети, читайте siapress.ru, там будет расшифровка этого разговора. И до новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.