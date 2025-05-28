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Что ждать от цен на новостройки?

Цены на жилье растут и продолжат ощутимо расти – почему?

Что ждать от цен на новостройки?
Фото спикер

Цены на новое жилье продолжают расти. С начала года новостройки подорожали на 2,9%, а годовой прирост в апреле составил 9,0% г/г. И это ещё не предел. Разберем причины.

1. Спрос на жилье сохраняется. Программа семейной ипотеки была продлена до 2030 г. (пока для семей с детьми до 6 лет). При этом Путин на этой неделе предложил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет и участников СВО.

  • 42 трлн руб. на депозитах у населения + рост доходов (+7,1% г/г в I кв. 2025) – деньги на взнос есть.
  • Рыночная ипотека сейчас в ступоре, но снижение ставок (прогноз ЦБ: 13–14% в 2026) подстегнёт спрос;

Потребность в жилье в стране тоже высокая. Опросы показывают, что 12,6 млн семей планируют улучшать жилищные условия.

2. Издержки компаний растут. В феврале годовой прирост зарплат в строительстве составил 16,9% г/г. Цены на стройматериалы за год тоже выросли заметно: по данным Росстата за март, на 6,4% г/г в среднем. При этом многие категории дорожают весьма значительно:

  • Окна/двери: +24,4%, ЖБИ: +16,2%, кирпич: +11,4%, бетон: +8,3%.
  • Дизель: +6,3%, электричество: +13,9%.
  • Ставки по кредитам для застройщиков: 10,4% (+3,5 п.п. за год).

Так, себестоимость строительства растет, а значит, и цены будут только дорожать.

3. Предложение жилья пока соответствует спросу. Соотношение распроданности к стройготовности остается на нормальном уровне – 73%. То есть никаких запасов нераспроданного жилья нет. Но в будущие годы предложения жилья сократится.

Запуски проектов снижаются:

Январь – апрель 2025: 12,4 млн кв. м (–18% к 2024).

Итог:

– В короткой перспективе спрос и предложение на рынке новостроек выглядят сбалансированными.

– В перспективе нескольких лет дисбаланс усилится: спрос вырастет, а предложение сократится.

Поэтому на горизонте нескольких лет новостройки могут существенно расти в цене.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 93, комментариев: 0
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