В Фёдоровском прошел Фестиваль показа моды военных лет «Победный май»

В Фёдоровском состоялось необычное мероприятие – Фестиваль показа моды военных лет «Победный май», организованный Бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: в роли моделей выступили участники программы обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» факультет «Мода и стиль».

Женсовет НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» не смог пропустить это яркое действо, посвящённое именно женщинам отгремевшей войны. Трудно найти слова, достойные подвига, который они совершили. Судьбы их не выразить привычной мерой, и жить им вечно, в благодарной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии берёзок, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. Мероприятие началось торжественно, с Минуты молчания под изображение Вечного огня, и выдержало высокий уровень до финального занавеса. Делегации филиалов из Лянтора, Белого Яра и Фёдоровского представили театральные зарисовки в трёх блоках.

Первый перенёс зрителя в удивительную эпоху 1940-х годов – время мужества, стойкости, элегантности и утонченного стиля. Это десятилетие вошло в историю, как эпоха великих перемен, когда мода стала символом выносливости и красоты.

Ведущая погрузила в любопытный экскурс: «В период войны модные журналы не издавались, однако мода не умирала: выходили простенькие альбомы с моделями. Так, в ужасную зиму 1941–1942 годов, когда судьба страны буквально висела на волоске, художники выпустили альбом «Модели сезона», на простой жёлтой бумаге: чёрно-белый, он вышел, отважно игнорируя мрачную действительность – бомбёжки, немецкие войска, окопавшиеся всего в сотне километров от столицы; сводки потерь.

На протяжении всех военных лет мода оставалась символом желанного мира, связью с нормальной, невоенной жизнью, а советская женщина продолжала быть красивой, иногда кокетливой и озорной. Вспомните Женьку Комелькову из фильма «А зори здесь тихие»: даже на войне она умудрялась наряжаться и завивать кудри!..»

Представители лянторского филиала подготовили своими руками образы военных лет: от самого «ходового» костюма связистки или стрелка, до бесхитростных одеяний тружениц колхоза и заводчанок, строгих работниц культуры.

Несмотря на тяжелые времена, в условиях строжайшего дефицита еды и одежды женщине удавалось сохранить очарование. А окончание войны принесло в общество эмоциональный подъём: людям хотелось жить, творить, любить, восстанавливая страну! Уже в 1945 году в Москве был открыт Дом Моделей на Кузнецком Мосту. Событие было продиктовано идеологическими соображениями: требовалось продемонстрировать миру все преимущества социалистического строя и социалистической экономики страны-победительницы.

Образы победного 1945 года «на станции Рябиновой» очень артистично продемонстрировали модели белоярского филиала.

С новым, важным этапом в истории советской модной индустрии, девушки, уставшие от условий военного времени, стремились одеваться легко и изящно, нравиться мужчинам, которых осталось немного. Платья украшали бантиками, оборками, складочками и рельефами, рукавами-фонариками. Дополняли наряды вязаными кофточками на пуговицах или жакетами, напоминающими кроем мужские пиджаки. В основном всё это шили самостоятельно или в ателье.

Бурными овациями зал встретил элегантные ретро-образы послевоенных лет, представленные моделями Фёдоровского филиала.

Делегация активисток-нефтяников выразила свой восторг от происходящего:

«Это было эстетично в плане дефиле и костюмов, ярко и трогательно в рамках музыкальных вкраплений и театрализации, весьма познавательно в озвученных исторических справках, и в прекрасно в целом! Такие замечательные творческие зарисовки не просто погружают в прошлое, а служат памятью героическому народу, подвигу наших великих предков. Поэтому очень здорово, что в зрительном зале было много молодёжи. Спасибо огромное за эффектное мероприятие организаторам и старшему поколению общественников – активистам Совета ветеранов Сургутского района!».