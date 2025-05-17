Как Сургут встречал ретропоезд «Эшелон Победы»

Пронзительные гудки объявили сегодня в Сургуте о прибытии «Эшелона Победы». Он курсирует по регионам России в рамках празднования 80-летия Великой Победы и делает остановки на ключевых станциях Урала, Югры и Ямала. Ретропоезд рассказывает о прошлом без слов – скрипом вагонов и дымом от настоящего паровоза. Экспозиции же дополняют картину, показывая, как все работало в годы войны.

«Для многих поколений эти паровозы и эшелоны являются символами победы, потому что именно на них возвращались наши бойцы с победой назад домой. Их вклад во время войны невозможно переоценить. Вы знаете, что это поставка и расходных материалов, и оборудований, и снарядов. И также вывоз раненых, как мы с вами услышали сегодня, в военно-санитарном поезде. И также во время войны существовали так называемые военно-санитарные поезда. Фактически это госпиталь на колесах, который прибывал ближе к линии соприкосновения и, соответственно, быстро оказывал помощь, таким образом повышал выживаемость бойцов на поле боя», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

В составе «Эшелона Победы» – 19 экскурсионных вагонов, среди которых: солдатская теплушка, офицерские вагоны, санпропускник, вагон-хлебопекарня, кухня, дизельная электростанция, а также новые экспонаты – восстановленный медицинский вагон, бронеплатформа, вагон памяти с фотографиями фронтовиков.

«Наш эшелон – это собирательный образ, который совмещает и воинские перевозки, и воинские грузы, и людские перевозки, военно-санитарные перевозки и эвакуацию предприятий. Мы хотим одним эшелоном показать все возможные виды железнодорожных перевозок в годы Великой Отечественной войны. Также рассказать о том, как это было устроено», – пояснил начальник подразделения по сохранению исторического наследия Музея науки и техники Свердловской железной дороги Сергей Славных.

На платформах – настоящие орудия ЗИС-3, артиллерийское орудие Ф-30 и, конечно, танк Т-34-85 1941 года постройки.

«Из экскурсионных вагонов у нас открыты для доступа 11 вагонов, на которых работают экскурсоводы. Это четыре вагона сопровождения, вагон кухни, вагон хлебопекарни, вагон дизельной электростанции и вагон санпропускника. Они построены в 1951 году на Уралвагонзаводе, город Нижний Тагил. И предназначены для организации воинских перевозок и организации воинских эшелонов. Также у нас в коллекции в составе эшелона Победы представлено четыре платформы военной техникой. Это орудия 61К противовоздушной обороны, танк Т-34-85 1941 года постройки, два орудия ЗИС-3 и артиллерийское орудие Ф-30. Дальше у нас в цепи представлены два вагона, это офицерский вагон и вагон-теплушка для перевозки личного состава, рядового и начальства состава Советской Армии», – добавил Сергей Славных.

«Эшелон Победы» впервые отправился в путь в 2015 году в Пермском крае. В 2018-м вышел за пределы региона. С 2019 года акция проходит по всем регионам обслуживания в границах Свердловской магистрали.

Ретропоезд «Эшелон Победы» пробудет в Сургуте до вечера. Дальше – Нижневартовск, Когалым и Ноябрьск.