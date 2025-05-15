Женсоветы ПАО «Сургутнефтегаз» организовали мероприятия, посвященные юбилею Великой Победы

На этот год женсоветы ПАО «Сургутнефтегаз» запланировали большое количество мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы. Активистки НГДУ «Комсомольскнефть» рассказывают о тех, которые успешно провели в преддверии праздника.

Акция «Пусть всегда будет солнце»

За пару недель в процессе совместной подготовки к финалу корпоративного конкурса «Нефтяной рыцарь» общественницы охватили акцией большое количество семей. Задачей участников было вспомнить своих родных, переживших «роковые сороковые»: не только трудности, выпавшие на их долю в тылу и на фронте, но и мечты этих людей, реализовать которые не позволили страшные события военных лет. То есть участники акции должны были представить и нарисовать счастливую судьбу своих прадедов: чем бы они могли заниматься, в какой сфере развиваться под мирным небом над головой. Многие потом признавались, что с такого ракурса ещё ни разу не пытались взглянуть на своих героических предков.

«Если б не было войны»

Продолжением акции стал флешмоб с видеороликами, в которых работники управления и их дети рассказывали о сюжетах своих творческих работ. К примеру, 11-летний Роман, сын Ираиды Вутхиевны и Руслана Рустемовича Хисматулиных (УТТ), предположил, что его прадед Юрий в своём детстве мог бы также на отлично учиться в школе, играть в хоккей. 8-летний Фёдор, сын Людмилы Евгеньевны Борисовой (проектно-сметное бюро), исполнил на балалайке легендарную «Катюшу» в честь прадеда Павла и выразил мысль, что он тоже мог стать музыкантом, а не положить свою жизнь в боях под Сталино (сейчас Донецк). 5-летний Вова, сын Анны Александровны Войнаровской (ЦПРС), представил прадедушку Илью, участника Курской битвы, успешным спортсменом. Председатель женсовета Вера Сергеевна Носкова уверена, что её дедушка Дима мог долгие годы радовать всю семью мёдом с личной пасеки. Вера Евгеньевна Конопленко (проектно-сметное бюро) призналась, что могла бы перенимать опыт талантливого инженера-конструктора у дедушки Ивана, который отдал жизнь защите Волновахи. И так далее.

Всех участников акции профсоюз НГДУ «Комсомольскнефть» поощрил подарочными сертификатами.

«Семьи помнят и гордятся!»

Под таким лозунгом прошло благотворительное мероприятие, организованное в кафе «Элит» посёлка Фёдоровский. В тематически украшенном зале собрались 12 семей льготных категорий: многодетные, имеющие деток с ОВЗ и семьи ветеранов СВО.

Владелицы кафе Розалина Махмутова и Рабига Орловская подготовили для всех деток по три имбирных пряника (в виде цифры 9 и звёздочек) и провели мастер класс по их оформлению. Специальные кулинарные мешочки были заранее наполнены цветной глазурью, этим необычным «инструментом» дети учились выводить точки и линии, раскрашивать выпечку.

Пока симпатичные изделия подсыхали, гости кафе душевно общались за предложенным чаем с изысканными десертами.

К восторгу участников прянички упаковали в красивые коробочки: юные кулинары предложили подарить эти чудесные сувениры своим близким к юбилею Победы.