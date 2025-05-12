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А вас я попрошу остаться

В России хотят узаконить овербукинг – это может быть и хорошо, и плохо

А вас я попрошу остаться
Фото спикера

Очень часто я сталкиваюсь с темой, которая, на мой взгляд, многим непонятна. Речь про овербукинг, который готовится узаконить Минтранс. Для многих он является весьма неприятной неожиданностью. Давайте поговорим об этом.

Поправки ведомства позволят авиакомпаниям при сверхбронировании на законных основаниях отказывать пассажирам в вылете и пересаживать их на другие рейсы, но с соблюдением ряда условий.

Исключения будут сделаны для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов:

  • Родителей с детьми.
  • Инвалидов и лиц их сопровождающих.
  • Военнослужащих, следующих к месту службы.
  • Пассажиров с билетами на пересадочные рейсы.

В защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг бывает критичным из-за пропуска важных мероприятий.

Остальных пассажиров разрешат пересаживать, но должен соблюдаться принцип добровольности, то есть у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом. Кроме того, за овербукинг предусмотрена компенсация.

Шкала компенсаций может зависеть от часов задержки вылета: один-два часа, два-шесть часов, 6-12 часов и 12-24 часа. Разработчики законопроекта предлагают пассажирам компенсировать от 25% до 100% в зависимости от задержки вылета, в том числе у человека гарантированно сохраняется изначальный маршрут полета. Сейчас никаких компенсаций нет.

Участники обсуждения высказали и ряд опасений. Первое касается искусственного овербукинга, когда авиакомпания намеренно продает больше билетов на востребованные рейсы, а затем пересаживает людей на менее популярные. Такой механизм увеличивает заполняемость кресел. Разработчики законопроекта уточнили, что для перевозчиков предусмотрена ответственность за злоупотребления. Если по итогам года число пересаженных пассажиров с одного рейса на другой превысит установленный Минтрансом рубеж, то на следующий год предлагается лишать авиакомпанию возможности использовать овербукинг.

А что у других? В Европе и США овербукинг давно регулируется законодательством и авиационными правилами, которые защищают интересы пассажиров и не дают злоупотреблять авиакомпаниям с его применением. Некоторые пассажиры даже считают за удачу попасть на овербукинг и получить компенсацию в 700 евро за перенос вылета на несколько часов позже, особенно если билет был куплен по акции за 30 евро.

Что в итоге получится? Покажет время. Особенно интересно, будет ли реализован принцип добровольности.

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Сегодня в 13:26, просмотров: 161, комментариев: 0
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