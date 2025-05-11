Сургуту нужен планетарий, но строить его нужно иначе

Сургутские власти заявили: инвесторы не заинтересованы в строительстве планетария. Этот объект регулярно всплывает в обсуждениях горожан, но, как выяснилось, его считают «нецелесообразным» для частных вложений. Почему так произошло? Кто должен был лоббировать эту идею? Что мешает Сургуту развивать культуру и науку, несмотря на огромный бюджет? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как отсутствие планетария стало симптомом куда более глубокой проблемы.

Дмитрий Щеглов: Инвесторы не заинтересованы в планетарии в Сургуте – представляете себе? Такая история у нас всплыла не так давно: заместитель главы города Артем Кириленко – он курирует как раз сферу экономики и инвестиций – в ходе своего брифинга рассказал, что планетарий, в принципе, у нас регулярно появляется в информационном поле как некое такое обобщенное пожелание сургутян, но коммерческий интерес у этого объекта вроде как и не просматривается, и поэтому бизнес, что в городе, что в других регионах, как-то не особо спешит такую штуку строить в Сургуте. Сейчас обсудим, что это, почему так, и как это можно исправить. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет всем, друзья. Здравствуй, Дима.

Д.Щ.: Что ты думаешь по поводу вот этого тезиса о том, что планетарий как коммерческий объект оказался почему-то не интересен сургутскому бизнесу и даже бизнесу из других регионов? Может быть, плохо искали? Может быть, плохо предлагали? Что можно сделать с этой ситуацией?

Т.С.: Мне кажется, не очень справедливо то, что тему планетария фактически спихнули, получается, на Артема Кириленко, потому что он занимается инвестициями рыночными в экономику Сургута. Вот его как раз функция заключается в том, чтобы искать инвесторов, которые частные деньги вкладывают в частные проекты, и тем самым развивать кормовую, то бишь налогооблагаемую, базу в Сургуте – вот это функционал Артема Кириленко как зама по инвестициям. А тему планетария должен вести заместитель по культуре, я не знаю, кто там еще у нас есть?

Д.Щ.: Ну или по образованию…

Т.С.: Может быть, по образованию, может быть, если вот это такой мотивированный на прорывы чиновник, руководитель. Ну уж точно не отвечающий за прямые инвестиции руководитель Сургута. На счет коммерческой целесообразности. Конечно же, в Сургуте нет коммерческой целесообразности на строительство планетария. Вот в Иркутске он есть – прекрасный частный планетарий. Вот в Тюмени он скоро будет – прекрасный частный планетарий. А в Сургуте у нас нет никакой целесообразности. В Сургуте вообще ни на что нормальное никакой целесообразности нет.

Д.Щ.: Ну да, кстати.

Т.С.: Мы можем перечислить хоть один… нет, давайте хотя бы три проекта сургутских, которые обладали бы той или иной целесообразностью? Нет. Мы видим, что сургутские власти очень специфически оценивают целесообразность того или иного сооружения, объекта соцкультбыта или частного объекта. Вот целесообразность сноса ДК «Строитель» есть, а целесообразность строительства ДК «Строитель», городского то бишь культурного центра, есть, но только гипотетически. Можно ли было повременить с одним и как-то интенсифицировать второе? Наверное, да. Но у города своя целесообразность на это. И так вот мы посмотрим за 30 лет: все объекты культуры планомерно сносились, уничтожались, исходя из определенной целесообразности, а взамен им никакой новой целесообразности город не находил. И так вот мы из города с 200-тысячным населением с семью учреждениями культуры превратились в город почти с 500-тысячным населением с двумя учреждениями культуры – вот и все, вот тенденция. Значит, тема планетария. Вообще, она возникла с легкой руки редакции газеты «Новый Город», которая…

Д.Щ.: Да-да-да, я помню всю эту большую и веселую историю.

Т.С.: …запустила этот тезис во время обсуждения большого, предполагаемого большого, проекта освоения пустыря на перекрестке проспекта Мира и улицы Островского. И тогда – второй раз мы сегодня вспоминаем Дмитрия Валерьевича Попова – он много, будучи главой Сургута в тот момент, много сомневался, что же там построить. Я так понимаю, лично он склонялся к чему-то полезному для города, ну, в плане соцкультбыта, и когда мы запустили большую общественную акцию по обсуждению перспективы освоения этого участка, в том числе прозвучал вариант планетария, и он был очень горячо поддержан, просто вихрем, населением. И все люди, и жители соседних районов, и всего Сургута, кто участвовал в этой нашей дискуссии, ухватились за идею: да-да-да, конечно же, планетарий.

Ну потому что планетарий – это прорыв, планетарий – это взгляд в будущее, планетарий – это взгляд через огромные временные и физические пространства, это совершенно другое формирование мировоззрения, это строительство нового человека, если вы хотите. Планетарий – это круто. Он дает такие знания, которые, наверное, ни одна институция не даст. Более того, он это делает в очень доступной такой научно-популярной форме, и с годовалых лет до самых взрослых веков люди туда ходят с удовольствием и получают большие, яркие впечатления. То есть планетарий любой город, любую территорию, безусловно, украшает. И такой технологический, современный, как считается, город как Сургут обязан иметь планетарий, естественно. Это и для местной науки важно, и для школьников важно, которым некуда пойти, по большому счету. А школьников все прибывает, и не самых умных, скажем.

Но не случился планетарий. И вот теперь город почему-то, почему-то, еще раз говорю, почему-то устами Артема Кириленко, хотя это не его, с моей точки зрения, функция, и просто, наверное, ему это поручили – отстреляться за всех остальных, что он и сделал героически, город вдруг вспомнил опять про планетарий. Я бы на его месте, на месте города, я бы как бы деликатно эту тему вообще обошел стороной, если с планетарием ничего не светит никому. А здесь тема планетария всплывает, да еще и в таком достаточно странном контексте: мы на него не нашли частного заинтересованного инвестора.

Ну правда, это какое-то «совместить несовместимое». Причем тут планетарий и причем тут частный инвестор? Допустим, все, Сургут не может, как Тюмень, как Иркутск, как другие города, за счет частного инвестора делать интересные социально-важные проекты. Ну не может, ну не в состоянии – все. Вот он пока научился за счет частников делать небольшие городские пространства в виде скверов, какие-то малые архитектурные формы устанавливать – дальше дело не идет.

Д.Щ.: Скоро «Петрушку», может быть, построят за счет инвестора.

Т.С.: Ну построят «Петрушку» за счет инвестора – хорошо. Но за счет инвестора, вы понимаете, в чем дело, надо строить не «Петрушку» – ну очень маленький проект. «Петрушку» город должен был на раз-два сделать 20 лет назад и закрыть этот файл вообще навсегда. За счет инвестора надо строить дворцы спорта, за счет инвестора надо строить киноконцертные залы, за счет инвестора надо строить технические музеи – вот такого уровня объекты.

У нас же городские и региональные власти так много кричат о том, что они за счет инвестора строят так называемый НТЦ. Это же типа все за счет инвесторов делается с каким-то микроскопическим участием бюджетных денег, да? Ну где этот НТЦ? Когда он будет? И кто эти таинственные инвесторы? Насколько мне известно, основные инвесторы, которые действительно потенциально могли бы быть к этому причастны, совершенно к этому не проявляют никакого интереса. И в результате… Ну, дождемся окончания этого великого проекта. То есть в каких-то случаях, когда речь идет об освоении космических сумм, раз уж мы про планетарий, то город вполне себе заинтересовано ищет этих самых инвесторов (и округ, кстати, тоже). И этот процесс ему нравится.

А когда какой-то там планетарий, ну это же непонятно. Чем он будет заниматься? Ну там что, экскурсии будут? Там будут через фильмоскоп показывать кино на потолок? Ну вот как? Это же непонятно. А выучить, изучить эту тему, что такое современный планетарий. Я уж молчу о том, что построили в Майями – вот эту сферу гигантскую. Кто не знает, может быть, даже ссылочку дадим: гигантская сфера просто размером с несколько стадионов, она накрыта полусферой, это все демонстрируется…

Д.Щ.: Там, где концерты U-2 проходят, да?

Т.С.: Да-да-да. Но там делают и космические шоу, от которых люди просто теряют сознание. Ну все, нефтедобывающий центр страны никогда себе этого не сможет позволить, потому что у нас, естественно, не найдутся инвесторы. А мне кажется, инвесторы – это они вот в головах, головах наших управленцев. Если ты хочешь прорыва, то у тебя всегда будет прорыв. Ты этого добьешься, если ты понимаешь, чего ты хочешь, как это выглядит. А если нет, то мы вот довольствуемся тем, что «Брусника» нам построит несчастную «Петрушку». И все.

Д.Щ.: Что есть, то есть.

Т.С.: И на этом все. И будет у нас, у города Сургута, вот такой вот театр, который мы имеем, какой-то там театр в приспособленном помещении, на задворках. Тоже, кстати, интересная тема: почему «Петрушку» нельзя было посадить в приспособленное помещение «Аврора», а целый драматический, музыкально-драматический театр, у которого совершенно другие декорации, объем декораций, другая труппа, оркестр там должен где-то размещаться, ну, все эти дела, в приспособленное помещение можно было посадить. Интересно, да?

Я разговаривал с одним очень интересным человеком – он не сургутянин, но очень хорошо знает Сургут, мы оказались выпускниками одного журфака в Уральском госуниверситете. И вот я от него услышал, что «я бы в Сургуте не жил». Почему? Ну а что за город, в котором даже театра нет? Ну просто, вот я обыватель, мне надо куда-то пойти, у меня должна быть какая-то местная социальная жизнь активная. Любой город, любой город, начните, я не знаю, с Онегина, Салтыкова-Щедрина, с Гоголя, любой город – равно театр. Вот местная публика в театре демонстрировала себя и смотрела на новинки театральных постановок. Ну так вот устроено просто.

И вы в любом городе мира обнаружите театр, в самом даже маленьком городке, и то не один. Это будет муниципальный театр, это будет частный театр, это будут андеграунды какие-то, но вы везде обнаружите театры. Вы в любом городе Золотого кольца европейской части России и в очень многих городах за Уралом обнаружите вполне себе достойные театры. А Сургут этого делать не в состоянии. Это загадка просто, понимаете?

Мы носимся с «Петрушкой». Финансовый блок городской администрации, культурный, образовательный, они должны такие вещи как планетарий выносить заглавными буквами в повестку дня своей деятельности на какую-то среднесрочную перспективу. Вот у нас зам по культуре кто? Вот он же должен планировать свою работу на ближайшие 4 года. Сколько у нас срок деятельности главы города? 5 лет? Ну вот, значит, на 5 лет. Он же должен планировать свою работу? Вот в этом списке задач должны же быть какие-то крутые проекты? То, с чем он зашел, то, что составляет его портфолио. Не начисление же зарплаты работникам сургутского краеведческого музея, которое он утверждает каждый месяц, будет в его портфолио. Тем более сам по себе музей тоже требует решения, правда?

И вот таких вот задач очень много. Мне кажется, город должен наконец уже понять, город Сургут, что это великий город, что у него гигантский потенциал, что у него совершенно не укладывающийся в голове рядового россиянина бюджет городской, что надо, наконец, что-то поменять в этой деятельности, чтобы не одними скверами мы были живы, что у нас стоят важнейшие задачи по возвращению в городскую жизнь культурных объектов, районных дворцов культуры – это обязательная вещь, потому что там люди живут, там люди проводят время – создание планетария, создание театра полноценного сургутского, решение проблемы станции юннатов. У нас столько вот этих вот задач колоссальных (на этом фоне, кстати, проблема Дома пионеров все-таки, настаиваю, должна как-то решаться), что работы невпроворот. И когда городская администрация высказывается по поводу планетария вдруг – да, это обнадеживает, наверное, какая-то мысль у них там действует в голове на этот счет, но хотелось бы уже слышать…

Д.Щ.: Ну хотя бы пробовали.

Т.С.: Да.

Д.Щ.: Они хотя бы пробовали найти каких-то инвесторов – это уже как бы само по себе хорошо.

Т.С.: Да, но инвесторов надо не на эти проекты искать. Может быть, инвесторы потом пойдут, когда будет проект работающий. Там можно делать экспозиции, там можно делать какие-то тематические вещи и под это привлекать спонсоров. Так-то, кстати, многие бюджетные учреждения и работают – это нормальная практика. Но искать инвесторов на проект сугубо городского социального объекта – это тупиковый путь: не найдут. Это должен делать город, это должен делать регион. И Сургут надо вытягивать, вот просто вытягивать, создавать много объектов, которые станут туристическими Мекками для всех жителей наших соседних регионов, может быть, даже, ну, за страну не ручаюсь, хотя чем черт не шутит.

Вон, Калининград на отшибе страны находится: 12 или 14 рейсов только «Аэрофлота» в сутки, плюс «Победа, плюс еще несколько авиакомпаний. Самолеты битком, город битком на выходных, полстраны туда летает просто гулять. Понимаете, людям надо где-то проводить выходные, где-то проводить отпуска. Гигантская страна, Сургут уникальнейший город, и в этом городе абсолютно ничего не говорит о его фантастической индустриальной истории – ничего, вот просто ничего. Вот просто ничего: ни одного экспоната, ни одного музея технического, ни одного музея СССР, о чем я предлагал в своей статье, что я предлагал создать на базе Дома пионеров. Ну, то есть как бы ничего.

А как мы будем конкурировать? Вот как? С Тобольском. Вот все в Тобольск хотят попасть, в Тюмень хотят попасть, а в Сургут никто не хочет попасть. Поэтому у нас не будет отелей, у нас не будет развитых инженерных, культурных кадров, ну итак далее по цепочке. Вот такие мысли возникают после замечательной новости о том, что в Сургуте планетария, по всей видимости, не возникнет.

Д.Щ.: Дорогие слушатели и читатели, пожалуйста, пишите, что вы думаете на эту тему: хотели бы вы сами видеть планетарий в городе Сургуте, как бы его можно было построить, и вообще, может быть, чего вам еще в городской социальной, научной, образовательной и вообще всякой прочей жизни не хватает. Читайте нас на siapress.ru, там будет расшифровка этого разговора, как и всех остальных. Заходите к нам на сайт вообще почаще, там много интересного. И до новых встреч. Через неделю вновь услышимся, поговорим о чем-то интересном. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.