Поздравление главы Сургутского района с Днем Победы

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот долгожданный день настал 80 лет назад. Но даже спустя десятилетия отзывается болью за всех ушедших, благодарностью за спасение нашей страны, подаренную жизнь для будущих поколений. Память о ветеранах Великой Отечественной войны, детях и внуках героев навсегда останется с нами. Наш долг – бережно и с уважением сохранять ее и передавать из поколения в поколение.

Мы гордимся нашими героями, учились и будем учиться у них твердости, стойкости, силе духа! Будем продолжать их традиции, воспитывая в подрастающем поколении любовь к Родине. Передавать нашим детям с благодарностью и бесконечным уважением истории героев страны.

С праздником! С Днем Победы! Счастья, благополучия, крепкого здоровья Вам и Вашим близким.