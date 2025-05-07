В Сургуте в Центре культуры «Камертон» открылась выставка «Дети войны»

В Центре культуры «Камертон» открылась фотовыставка «Дети войны», посвященная памяти детей, переживших ужасы Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда, жизнь в тылу и тяготы военного времени. Экспозиция, по словам организаторов, – это не просто воспоминание о прошлом, а урок для будущих поколений.

С приветственным словом к первым посетителям выставки обратилась депутат Думы города Дина Биглова-Фатова:

«Дети – самое лучшее и самое главное, что есть у нас. Эта выставка напоминание нам взрослым, лишний раз задуматься, что мы делаем и постараться сохранить детское счастье и детские жизни. Спасибо организаторам за пережитые эмоции. С праздником, с Великим днем Победы!».

Инициатором проекта стал начальник Центра культуры «Камертон» Даниил Маркин. Поводом к созданию выставки послужил личный разговор со своей бабушкой – ребенком войны:

«В преддверие восьмидесятилетия Победы я разговаривал со своей бабушкой. Она является ребенком войны. И будучи маленьким я слушал рассказы, но не до конца это воспринимал. А когда взрослеешь – осознаешь и понимаешь, что дети войны, кто родился до или во время этих событий, пусть они и были очень маленькие, но на самом деле они пережили не меньше горя, чем наши ратные солдаты. Ни в коем случае не хочется, чтобы наши дети когда-то увидели то, что запечатлено на фотографиях, которые сегодня представлены на выставке», – говорит Даниил Маркин.

На снимках – дети блокадного Ленинграда и Югры, которые помогали фронту в тылу: шили валенки, вязали носки, трудились на рыбокомбинатах. Среди них – трагическая фотография Вити Черевичкина из Ростова-на-Дону, расстрелянного за попытку спасти голубей, которых фашисты приказали уничтожить как потенциальных «связных». Редакция siapress.ru советует увидеть это душераздирающее фото лично на выставке.

Выставка появилась при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и стала победителем регионального грантового конкурса «80 лет Победы». Исполнительный секретарь сургутского отделения партии Алена Соловьева рассказала, что «Камертон» получил 150 тысяч рублей на реализацию проекта. Эти средства пошли на печать выставочных материалов и подготовку спектакля «Дети войны. Воспоминания», который покажут 22 июня – в день начала войны.

Выставка будет работать в течение года и доступна для всех желающих. Групповые экскурсии – по предварительной записи.