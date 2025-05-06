В Сургутском художественном музее представлены произведения искусства военных лет и послевоенного времени

С 30 апреля по 26 октября в Сургутском художественном музее проходит выставка «Чтобы помнили…», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция собрала произведения живописи и скульптуры из фондов сургутского музея, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска и частных коллекций.

Главная тема выставки ‒ подвиг народа, который сражался на фронтах и трудился в тылу.

Представленные работы созданы художниками, которые сами пережили годы войны или были непосредственными свидетелями событий.

Через художественные образы они передают память о боли утрат, героизме, вере и стойкости.

В экспозиции ‒ живопись, графика, а также скульптуры. Авторы ‒ как известные, так и менее знакомые широкой публике имена. Многие произведения выставлены впервые. Работы пронизаны сильными чувствами: это и тишина памяти, и крик боли, и свет победы.

Проект реализован при поддержке филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ» и мецената Сергея Кротова. Оформлением выставочного пространства занимались сотрудники музея и волонтеры движения «Доброе сердце».

Экспозиция доступна для посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника. Подробности по телефону: 51-68-11. Стоимость билета ‒ от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+.