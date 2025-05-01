Поздравление главы Сургута с праздником Весны и Труда

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Сургут – город-труженик. В годы Великой Отечественной войны жители ударно работали на нужды фронта, приближая Великую Победу нашего народа.

С 1960-х город стал средоточием строительства нефтегазопромысловых и энергетических объектов. Силами наших героических первопроходцев был заложен фундамент экономики современного Сургута – индустриального, логистического центра Западной Сибири.

И сегодня Сургут – город работников топливно-энергетического комплекса, транспортников, сотрудников сферы образования, культуры, науки, здравоохранения, социальной сферы и органов правопорядка, представителей делового сообщества. Город, который созидает будущее своим трудом.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех начинаниях, сплоченной работы, новых достижений на благо развития города и региона!

С Первомаем, Сургут!