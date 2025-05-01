Поздравление главы Сургутского района с праздником Весны и Труда

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с 1 мая – Праздником Весны и Труда!

Сургутский район – муниципалитет-труженик. На территории района добывается каждая седьмая тонна российской нефти, производится пятая часть промышленного производства Югры, треть продукции сельского хозяйства.

Сегодня мы чествуем всех тружеников: нефтяников, газовиков, строителей, энергетиков, коммунальщиков, учителей, врачей, фермеров и людей сотен других профессий, которые делают наш район, Югру и Россию сильными.

С праздником! Мира, добра и благополучия вам!