Поздравление председателя Думы Сургута с праздником Весны и Труда

Уважаемые сургутяне!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Празднику почти полтора века – Парижский конгресс Второго интернационала установил 1 мая как международный праздник в июле 1889 года. В 1890 году его отметили впервые. В Советском Союзе 1 мая стал официальным праздником в 1918 году. В 1992-ом году День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.
Весенний Первомай олицетворяет собой надежду на прекрасное будущее!
Стерся политический подтекст, поменялось название, но неизменными остались радостное настроение, улыбки, шары, транспаранты и весна!
И лозунги, которые напоминают нам о том, что Мир – это основа жизни, Труд – залог благополучия, а Май – время, когда природа празднует свое цветение!
В этот день желаю вам счастья, оптимизма, крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах!