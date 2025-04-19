Дом пионеров можно сохранить и сделать его центром новой городской среды

Я, как правило, не высказываюсь о решениях администрации и Думы, если сам не участвую в процессе. Чтобы что-то оценивать – нужно знать процесс изнутри, а не только мнение со стороны. Но в вопросе Дома пионеров я, будучи депутатом, стоял у истоков этой длительной затяжной борьбы. Поэтому я позволю себе прокомментировать принимаемое решение. Я имею на это и моральное право, и достаточно осведомлен в этом вопросе.

Во-первых, это единственное старое здание, которое осталось в городе. Просто так его снести, даже в формате инсталляции, – я не считаю правильным.

Во-вторых, еще в начале двухтысячных нас пугали его аварийным состоянием. Аргумент о том, что здание аварийное и его срочно нужно сносить – это очень слабая версия, мы уже все это слышали.

Представьте такое, что приносят художнику-реставратору икону, а он говорит: Слушайте, она в таком состоянии, давайте я ее реставрировать не буду – просто кусочек вырежу и приклею фотографию на открыточку.Но ведь для этого и существует понятие реставрации. Достаточно сохранить хотя бы какую-то часть исторического объекта и провести полноценную работу.

Да, это дорого. Да, это кропотливо. Да, это потребует усилий. Но, тем не менее, это возможно. Поэтому аргумент про аварийность – не более чем слабая оговорка.

Еще один важный для меня момент. Почему мы решили, что возможен только один вариант – снос? Ведь можно сейчас объявить конкурс среди молодых архитекторов или архитекторов с именем. Речь, если что, может идти не только о доме пионеров, но и в целом об этом пространстве вокруг него. И так понятно, что отреставрированное здание, стоящее бесхозно вдоль дороги, вряд ли кого-то привлечет.

Но почему бы не взять его за точку притяжения? Не вписывать здание пионеров в какой-то сквер, а наоборот – создать вокруг него новую городскую среду. Мне очень понравилась идея Тараса Самборского, где существующее здание становится частью современной архитектурной композиции. А мы ведь даже не прорабатывали другие варианты сохранения здания.

Поэтому я считаю, что, если сейчас нечего предложить – давайте пока не будем его трогать. Не хватает идей? Давайте расширим круг опрашиваемых. Вовлечем тех, кто способен предложить концепцию этого пространства. И только потом принимать решение. Когда здание уже снесено – поздно что-либо обсуждать.

Нужно понимать: это последнее старое здание, которое осталось в Сургуте. Я бы не хотел, чтобы мэр Максим Слепов вошел в историю как человек, который снес последнее историческое сооружение в городе.

Я предлагаю еще раз подумать. Может быть, привлечь творческую молодежь или профессиональных архитекторов. Да, в городе нет денег. Но можно подключить частное сообщество. Торгово-промышленная палата – отличная площадка для организации такого конкурса. Может быть, именно там найдется молодой архитектор с нестандартной идеей.

Мы же не говорим сейчас о полноценном проекте. Мы говорим хотя бы о конкурсе идей. И когда появятся конкретные предложения и варианты развития – можно будет провести обсуждение или голосование. Тогда можно будет выбрать: что лучше, а что хуже.

Сейчас же мы просто теряем историю…