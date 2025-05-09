Слава и честь ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, дожившим до 80-летия Нашей Победы!

Какая дата - Восемьдесят лет!

С тех пор, как победили наши деды!

Такой войны не видел белый свет!

Нам очень дорог этот День Победы!

Тогда им было всем по двадцать лет.

Шагали в бой – не калача отведать!

Чтоб внуки алый встретили рассвет!

Нужна для мирной жизни нам Победа!

Четыре года тех военных лет

Не вычеркнуть из жизни, не изведать!

Я понесу на площадь свой букет,

И поклонюсь я в пояс нашим дедам.*

Дорогие югорчане!

Память об этой победе будет вечным примером, образцом мужества и стойкости. Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

* Ирина Путилова «80 лет Великой Победы!»