Слава и честь ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, дожившим до 80-летия Нашей Победы!

Какая дата - Восемьдесят лет!
С тех пор, как победили наши деды!
Такой войны не видел белый свет!
Нам очень дорог этот День Победы!
Тогда им было всем по двадцать лет.
Шагали в бой – не калача отведать!
Чтоб внуки алый встретили рассвет!
Нужна для мирной жизни нам Победа!
Четыре года тех военных лет
Не вычеркнуть из жизни, не изведать!
Я понесу на площадь свой букет,
И поклонюсь я в пояс нашим дедам.*
Дорогие югорчане!
Память об этой победе будет вечным примером, образцом мужества и стойкости. Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!
* Ирина Путилова «80 лет Великой Победы!»