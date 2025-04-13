Почему брендам непросто вернуться на рынок, кто может успеть первым и стоит ли ждать снижения цен

Первый западный бренд, ушедший из России после введения санкций, возвращается — это итальянский Ariston. Об этом заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони в пресс-релизе компании. Этому предшествовало решение Президента Владимира Путина об отмене в отношении итальянской компании временного внешнего управления. Южнокорейские компании Hyundai, Samsung и LG также задумались о возвращении в Россию, сообщает издание The Korea Times. На фоне таких новостей стоит ли ожидать массового возвращения иностранных компаний, и когда это произойдет, объясняет заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ, кандидат экономических наук Оксана Фальченко.

Компаниям мало заявить о возобновлении работы в России. Процесс возвращения не быстрый. Важно, как скоро наше государство будет вносить изменения в нормативно-правовые акты. Требуется возобновить процедуры регистрации интеллектуальной собственности, создать на территории РФ дочерние подразделения и зарегистрировать их как юридические лица. На это могут уйти месяцы!

Легче всего вернуться брендам одежды, обуви, косметических продуктов, бытовой электроники. А если брать, к примеру, автомобильную отрасль, то имеет значение, собирались ли автомобили той или иной марки в России. В настоящее время на авторынке происходят изменения в сторону поддержки и защиты отечественных производителей и компаний, желающих локализовать производство в России. Об этом говорят и события, касающиеся увеличения утильсборов. Поэтому зарубежным автоконцернам придется решить множество вопросов, связанных с возвращением активов, возобновлением производства и настройкой оборудования.

Но однозначно, западные и азиатские производители не просто сохраняют интерес к российскому рынку, они стремятся реализовать свою продукцию различными способами. Мы наблюдаем это, в том числе оценивая количество поставок через механизм параллельного импорта.

Впрочем, если геополитическая ситуация осложнится, то иностранные компании стопроцентно сами отложат возвращение на российский рынок.

Вопрос конкуренции российских производителей с иностранными не так прост. В сложившихся условиях доля рынка, которую иностранные компании смогут вернуть себе, гораздо меньше, чем была раньше. За последние годы отечественные компании вложили значительные средства в развитие производств, в импортозамещение, поэтому иностранцам придется серьезно потратиться на повторный вход на рынок: это и логистика, и восстановление каналов дистрибуции, и вопросы локализации производства. Не каждая компания готова нести такие расходы, так что не стоит ждать заметного снижения цен после возвращения зарубежных брендов.