Выставка в «Порту» объединила картины о Сургуте, выполненные в духе французских мастеров

С 5 апреля по 18 мая в Сургуте в Культурном центре «Порт» проходит выставка «Французская мелодия, сургутский мотив». Свои произведения представили студенты и преподаватели Сургутского государственного педагогического университета.
Экспозиция посвящена родному городу: на полотнах ‒ уютные дворы, узнаваемые улицы, символичные для сургутян места.
Картина «ГРЭС»
Картина «Старый Сургут»
Картина «Храм Святого Великомученика Георгия»
Все работы выполнены в духе французского постимпрессионизма ‒ в стиле Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Тулуза-Лотрека, Поля Гогена и Жоржа Сёра.
Авторы использовали в своих работах как традиционные материалы ‒ холст, картон, масло, ‒ так и современный акрил. Последний добавил картинам яркости и потребовал от художников особого подхода к технике исполнения.
Картина «Ночное волшебство в точках»
Проект подготовили преподаватели кафедры социально-художественного образования Виктория Ежелева, Сергей Кыбукевич и Юлия Левдик. В работе над экспозицией участвовали студенты первого и четвертого курсов направления «Изобразительное искусство».
Картина «В аэропорт!»
Выставка проходит в год 30-летия СурГПУ ‒ юбилея со дня получения университетом статуса вуза. Инициатива стала частью праздничной программы.
Ознакомиться с выставкой можно с 10:00 до 18:00. Для групп предусмотрена предварительная запись по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+