Выставка в «Порту» объединила картины о Сургуте, выполненные в духе французских мастеров

С 5 апреля по 18 мая в Сургуте в Культурном центре «Порт» проходит выставка «Французская мелодия, сургутский мотив». Свои произведения представили студенты и преподаватели Сургутского государственного педагогического университета.

Экспозиция посвящена родному городу: на полотнах ‒ уютные дворы, узнаваемые улицы, символичные для сургутян места.

Картина «ГРЭС»

Картина «Старый Сургут»

Картина «Храм Святого Великомученика Георгия»

Все работы выполнены в духе французского постимпрессионизма ‒ в стиле Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Тулуза-Лотрека, Поля Гогена и Жоржа Сёра.

Авторы использовали в своих работах как традиционные материалы ‒ холст, картон, масло, ‒ так и современный акрил. Последний добавил картинам яркости и потребовал от художников особого подхода к технике исполнения.

Картина «Ночное волшебство в точках»

Проект подготовили преподаватели кафедры социально-художественного образования Виктория Ежелева, Сергей Кыбукевич и Юлия Левдик. В работе над экспозицией участвовали студенты первого и четвертого курсов направления «Изобразительное искусство».

Картина «В аэропорт!»

Выставка проходит в год 30-летия СурГПУ ‒ юбилея со дня получения университетом статуса вуза. Инициатива стала частью праздничной программы.

Ознакомиться с выставкой можно с 10:00 до 18:00. Для групп предусмотрена предварительная запись по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+