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Доска почета: Имеет высокую значимость

В рубрике «Доска Почета» – ветеран нефтяной отрасли, профессионал сферы стандартизации ПАО «Сургутнефтегаз» Валерий Петрович Чугаров

Доска почета: Имеет высокую значимость
В наградной коллекции Валерия Чугарова – Почетные грамоты структурного подразделения, компании и Министерства энергетики РФ, Валерию Петровичу присвоено звание Ветерана труда Сургутнефтегаза. Фото Оксаны Шаяхметовой

Главный метролог НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Валерий Петрович Чугаров работает в управлении более 30 лет и заверяет, что в каждом из коллег, с кем идет плечом к плечу на протяжении своей трудовой деятельности, он уверен, как в самом себе. Такие отношения ветерану очень дороги. Расскажем о нем в традиционной рубрике «Доска почета».

В 1992 году, хотя СССР уже распался, система трудоустройства студентов еще действовала. И Валерий Чугаров по окончании Чувашского государственного университета был направлен по распределению в НГДУ «Комсомольскнефть» – инженером 1 категории цеха автоматизации производства (ЦАП).

– Мои студенческие надежды тогда полностью оправдались, – вспоминает Валерий Петрович. – Работа была интересная и связана именно с освоенной специальностью «автоматика и телемеханика». Я занимался обслуживанием средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов (КИП) цеха подготовки перекачки нефти (ЦППН). Одним из основных его объектов являлся узел учета нефти, от качества работы которого зависели производственные показатели всего управления. Мне поручали внедрение новых средств измерений и контрольно-измерительных приборов. Например, я руководил процессами монтажа и наладки первого многоканального уровнемера РУПТ-1 (предназначен для измерения уровня жидкости в резервуарах товарного парка ЦППН), который заменил громоздкое и примитивное оборудование УДУ-10. При моем непосредственном участии внедрялся и первый в управлении современный поточный влагомер, предназначенный для измерения объемной доли воды в нефти в автоматическом режиме.

В апреле 1996 года толкового молодого специалиста назначили мастером ЦАП, потом – начальником участка, заместителем начальника цеха, в 2004-м Валерий Чугаров возглавил коллектив цеха автоматизации производства. В 2011-м вступил в должность главного метролога управления.

– На каждом этапе трудового пути мне повезло с руководителями, – заверяет собеседник. – Это Николай Михайлович Анухин и Олег Николаевич Письменный (ранее руководили ЦАП), Анатолий Александрович Новоселов (первый главный метролог НГДУ «Комсомольскнефть»), Сергей Николаевич Матвеев (руководитель НГДУ «Комсомольскнефть» с 29.03.2012 по 30.11.2021) и главный метролог ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Петрович Сухарев – все они высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела и достойные люди. В каждом из периодов моя работа была насыщенной, плодотворной, и очень ответственной. К самым интересным проектам можно отнести капитальное строительство объектов в начале 2000-х годов с внедрением системы оперативного контроля в ЦППН и на дожимных насосных станциях (ДНС). Это обеспечило дистанционное управление технологическими процессами непосредственно с рабочего места оператора и позволяет специалистам отслеживать все параметры работы объектов в режиме реального времени. Запоминающимся стало внедрение в нашем управлении автоматизации и визуализации линии ремонта насосно-компрессорных труб (НКТ) с системой технического зрения. Значимым был и ввод в эксплуатацию проливной установки РУ-100 для поверки средств измерений расхода жидкости.

За время работы Валерий Петрович оформил десятки рационализаторских предложений с выдачей номерных удостоверений, имеющих практическое применение. Например, принятое к использованию предложение под названием «Изменение алгоритма работы системы технического зрения с целью увеличения производительности линии ремонта НКТ».

Сегодня в непосредственном подчинении Валерия Чугарова находится метрологическая служба НГДУ «Комсомольскнефть». Группа метрологии в ее составе занимается обеспечением поверки и ремонта всех средств измерений управления, метрологическим надзором за их состоянием и применением, процедурой аккредитации метрологической лаборатории. В лаборатории трудятся инженеры по метрологии, техники-метрологи и слесари КИПиА, выполняющие поверку, калибровку и ремонт средств измерений. В целом метрологическая служба работает как единый слаженный механизм, где каждый имеет высокую значимость и ставит целью своей деятельности достижение высокого уровня выполняемых работ. Благодаря метрологической службе обеспечиваются гарантированно достоверные данные о технологических процессах, количественные и качественные результаты деятельности коллектива всего управления.

За 33 года жизни в Сургуте и работы на районной территории Валерий Петрович стал относиться к северному краю, как к родному:

– Все здесь дорого. Потому что развивалось на глазах. Потому что сделано это силами нашего замечательного коллектива нефтяников. И потому что ко многим новациям сам приложил руку.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 320, комментариев: 0
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