Что со школами в Сургуте – итоги окружной сессии в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошла очередная Думская сессия. Есть информация по Сургутским школам.

Выводы следующие:

1. Округ забирает все вопросы строительства школ на единого заказчика в лице окружного УКС. Администрации Сургута нужно только определить свободные участки и подготовить их.

2. В настоящий момент в программе «Строительство» строят школы по концессии:

– Школа возле «Ауры», 38 мкр (судебный процесс, строительство не ведется).

– Школа возле пр. Комсомольский. У окружных властей есть претензии к месту, придется проектировать «овальную» школу, скоро объявят торги на поиск застройщика (проектирование + строительство).

– Школа в микрорайоне 30А, район ул. Университетская и ул. Захарова. Участок готов, скоро объявят торги на поиск застройщика (проектирование + строительство).

3. Две школы: Пойма 5 и Марьина Гора ООО «Сибпромстрой» строит за свой счет с последующим выкупом.

4. По концессионным школам:

– Возле школы за ТРЦ «Вершина», 34 мкр. – расторжение концессии с застройщиком.

– За ТЦ «Аура» в 38 мкр. – расторжение концессии с застройщиком. Строительство не начнется до завершения судов между Администрацией и застройщиком.

– Школа в районе Кардиоцентра – судебный процесс с застройщиком. Строительство не начнется до завершения судов между Администрацией и застройщиком.

– 20А микрорайон – планируется расторжение концессии с застройщиком. Дальнейший механизм строительства согласовывается с Правительством округа и объект будет достроен по 44ФЗ.

Информация не радует.

По всем ранее заключенным концессионным соглашениям выявлены проблемы реализации проектов: высокая стоимость проектов, повышенная ключевая ставка, в связи с чем экономическая модель у концессионеров не складывается.

Отмечу, что Азат Файзулхакович сделал особый акцент на позиции Администрации в части ведения судебных процессов: проблемы с застройщиками можно и нужно решать путем переговоров, в досудебном порядке. В противном случае денежные средства заморожены на период долгих судебных тяжб, а бюджет округа не исполняется.

Надеюсь, что мне удалось доступно разъяснить населению информацию о строительстве образовательных объектов в городе Сургуте, так как обращений в мои социальные сети поступает очень много. Кстати, в текущем году поступило 6 400 заявлений от родителей будущих первоклассников на поступление в школу, цифры говорят сами за себя – нам нужно строить школы. В очень ускоренном темпе.

Итого получается из 12 запланированных Администрацией города образовательных учреждений:

– По 5 школам есть судебные разбирательства и проблемы. Понимания, когда будут построены и запущены школы нет.

– По 4 школам необходимо определить с Правительством округа формат и механизм финансирования и строительства. Сроков тоже нет.

– По 2 школам в этом году определится застройщик, и школы могут быть построены в 2028 году.

– Еще 2 школы застройщиком будут построены и выкуплены округом в 2027 году.

На Комитете определились вернуться к вопросу на очередном Заседании в апреле, скорректировать планы строительства образовательных учреждений, сдвинуть на ближайшее годы школы, которые планировались к строительству в период 30-35 гг.