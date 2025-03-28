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Доска почета: Приятно рассказывать детям и внукам

В рубрике «Доска почета» – ветеран нефтяной отрасли, профессионал энергетической сферы ПАО «Сургутнефтегаз» Сергей Анатольевич Похилько

Доска почета: Приятно рассказывать детям и внукам
В Сургуте Сергей Похилько почти 45 лет: приехал ребенком с родителями; рос учился и работал в окружении нефтяников, видел многие важные моменты в развитии родного города и района. Фото из архива С. Похилько

В энергетической сфере нефтяной компании трудится немало достойных специалистов. Например, главный инженер управления электросетевого хозяйства НГДУ «Сургутнефть» Сергей Анатольевич Похилько – наставник молодых кадров, автор публикаций в сборнике научных статей для инженеров ПАО «Сургутнефтегаз», обладатель почетных грамот акционерного общества и Министерства энергетики РФ, а также званий «Ветеран труда открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», «Профессиональный инженер России», «Лучший рационализатор ПАО «Сургутнефтегаз».

Порой судьба решает все. Вот и путь в профессию Сергею Похилько, можно сказать, был предначертан: с юных лет он помогал на дежурных вызовах отцу Анатолию Ивановичу, опытному электромонтеру. Ну а когда человек «дружит» с электричеством, его навыки сразу становятся востребованными, поэтому Сергей еще школьником часто помогал знакомым с ремонтом техники, проведением освещения, заменой проводов, ламп и тому подобным. После выпускного поступил в Среднее профессионально-техническое училище №19 города Сургута (ныне Сургутский политехнический колледж), по окончании которого приобрел сразу две специальности – электрогазосварщик (это не раз выручало в дальнейшем) и электромонтер по ремонту электрооборудования подстанций 4 разряда, что стало хорошим заделом для успешного трудоустройства в Сургутнефтегаз и дальнейшего обучения в Самарском энергетическом колледже, а затем – в Башкирском государственном аграрном университете.

– Работа в энергетической отрасли формирует особое отношение к жизни, природе, коллективу, – делится мнением мой собеседник. – Все спрашивают: «Это как?» Вот вам примеры. Идет дождь, обычные люди думают: «Как хорошо, польет огород, улицы, очистит асфальт…», а электротехнический персонал в это время переживает: «Хоть бы не было грозы, чтобы не случилось отключений и нарушения работы энергосистемы». Начались морозы, все катаются на санках и играют в снежки, а энергетики думают о росте нагрузки на линии и контролируют работу подстанций управления. Профессия интересная и ответственная, ведь от нас зависит красота улиц в выходные и праздники, праздничная и сверкающая елка, теплые дома и квартиры, работающие предприятия и организации.

35-й год Сергей Анатольевич трудится в управлениях электросетевого хозяйства (УЭСХ): первые 17 лет посвятил НГДУ «Быстринскнефть», где прошел путь от простого электромонтера, вибродиагноста (выполняет диагностику и балансировку нефтепромыслового электрооборудования) до мастера производственной службы УЭСХ.

В НГДУ «Комсомольскнефть» пришел в 2007 году – уже с приличным багажом знаний и навыков. С марта 2025-го вступил в должность главного инженера УЭСХ НГДУ «Сургутнефть».

В НГДУ «Комсомольскнефть» остался работать старший сын нашего героя - Андрей Сергеевич Похилько, специалист отдела экономической безопасности.

– Время летит быстро, – размышляет опытный специалист, – не успел оглянуться, как пришло время делиться воспоминаниями. Горд тем, что успел поучаствовать в становлении НГДУ «Быстринскнефть», созданном в 1985-м. Внес посильную лепту в развитие молодого предприятия НГДУ «Комсомольскнефть». В целом, всю сознательную жизнь я участвовал в стройках и нововведениях по разным направлениям, видел пошаговое развитие компании и ее огромного коллектива. Много было моментов, достойных записи в истории города, летописи компании; о которых приятно вспоминать и рассказывать детям и внукам.

В рассказе Сергей Анатольевич перечисляет много имен людей, с которыми ему повезло поработать, поучиться их стойкости, уверенности, четкости и аккуратности в ведении дел: это главные инженеры, мастера, бригадиры УЭСХ, которые в последствии занимали руководящие посты – Виктор Михайлович Кривошеев (вышел на заслуженный отдых с должности главного энергетика – начальника управления энергетики ОАО «Сургутнефтегаз»), главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Сургутнефтегаз» Михаил Геннадьевич Зенков, Геннадий Игоревич Плотников (возглавляет энергетическое предприятие в Сургуте), начальник УЭСХ НГДУ «Быстринскнефть» Геннадий Георгиевич Осипянц, начальник НГДУ «Комсомольскнефть» Владимир Владимирович Вяткин, его заместитель – главный энергетик управления Сергей Витальевич Долгов и начальник УЭСХ НГДУ «Комсомольскнефть» Сергей Михайлович Кондратюк (вышел на заслуженный отдых).

– Не раз убеждался, что направление энергетики объединяет умных, активных, ответственных, целеустремленных профессионалов, – говорит Сергей Похилько. – А как иначе? В настоящее время НГДУ «Комсомольскнефть» имеет огромные территории, на которых ведется добыча природных ископаемых, работают четыре основных подстанции и много других электроустановок. Перед нами стоит задача бесперебойного электроснабжения предприятия, организация безопасной и безаварийной работы на объектах, вверенных УЭСХ. И наш коллектив делает все возможное, чтобы поручения выполнялись в срок и на самом высоком уровне, не зря уже третий год производственные службы УЭСХ НГДУ «Комсомольскнефть» занимают первые места в экономических соревнованиях среди коллективов компании.

Сам Сергей Анатольевич работы никогда не боялся и, шагая в ногу со временем, постоянно и досконально изучал принципы диагностики и ремонта электрооборудования, разработки, проекты и документацию на обновленные приборы и технику, вносил корректировки в производственные процессы. К слову, последней его лептой в производственно-хозяйственной деятельности НГДУ «Комсомольскнефть» стало курирование капитального ремонта административно-бытового комплекса УЭСХ.

Расширяя кругозор, Сергей Анатольевич продолжает участвовать в профессиональных и общественных конкурсах и конференциях. В феврале этого года он выступил индустриальным экспертом на региональном этапе (ХМАО – Югра) чемпионата «Профессионалы» (Федеральный проект), после чего руководству НГДУ «Комсомольскнефть» поступила благодарность организаторов масштабного мероприятия, в которой отмечены высокий профессионализм и ответственный подход, проявленные Сергеем Анатольевичем.

Отец и сын Похилько - постоянные посетители Сургутской станции переливания крови.

Как председатель профсоюзной цеховой организации УЭСХ НГДУ «Комсомольскнефть» постоянно выезжал на места работ производственных служб для решения возникающих вопросов производственного и социального характера.В огромном наградном списке С.А.Похилько кроме наград за профессиональную деятельность, есть почетные грамоты ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», Сургутской районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

– Теперь, в новом коллективе, встречаю бывших коллег из «Комсомолки» – земля круглая, а Сургутнефтегаз большой, – с улыбкой замечает мой собеседник. Работа в любом из его подразделений оставляет неизгладимый след в жизни, особенный опыт. О «Комсомолке» в моем сердце останутся только положительные воспоминания.

Кроме производственных заслуг Сергей Похилько имеет звание почетного донора России. В этом году он выполнил 95-ю донацию. Сегодня его примеру следует младший сын: Егор Похилько пятый раз сдал кровь для тех, кто в ней нуждается.



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Сегодня в 15:03, просмотров: 194, комментариев: 0
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