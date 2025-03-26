Будет ли доллар по 74, как раньше

Один из наиболее животрепещущих вопросов, который мне часто задают: если наступит мир и санкции снимут, вернется ли доллар по 74, как было в 2021 году?
В реальной жизни может случиться все, что угодно. Краткосрочно. В результате различной цепочки событий и неких спекулятивных действий.
Однако фундаментально, если таковое произойдет – это будет рыночная аномалия. Почему?
Если принять в расчет то, как выросли цены с 2021 года, справедливый курс сегодня – около 92 руб./$. При таком курсе импортные товары и услуги будут так же доступны, как раньше.
Но это при условии, что мы не берем в расчет еще множество факторов:
- Санкции.
- Покупательская способность населения.
- Рост экономики за эти годы.
- Рост денежной массы за этот же период.
- Цены на энергоресурсы.
- Изменение структуры потребления.
- Кардинальное изменение объемов экспорта.
Короче, в реальности формула расчета «справедливого» курса рубля будет невероятно сложной, а модель – многофакторной. Также мы с вами должны будем учесть движение спекулятивного капитала.
Какие факторы существенно влияют на курс рубля сегодня?
- Резкое падение объемов импорта в начале года.
- Существенный объем спекулятивного капитала, рассчитывающего заработать на мирном процессе.
- Высокая номинальная и, главное, реальная процентная ставка.
Вот вам и причины нынешнего курса рубля.
Почему сегодня предсказать развитие ситуации сложно?
1. Непонятно, как будет развиваться переговорный процесс. По понятным причинам, информации (в том числе для прогнозирования последствий и дальнейших событий) крайне мало.
2. Непонятна судьба новых санкций против России. Как известно, европейцы выступают за новые санкции, США пока не хотят их вводить. Здесь все понятно – США не планируют ужесточать меры, надеясь на мирные переговоры.
3. Неясна пока позиция по поводу возможного снятия санкций, если таковое произойдет.
4. Ну и, наконец, экспорт. Из-за скачков нефтяных котировок ситуация не слишком прогнозируемая.
Мораль – как я уже сказал в начале, возможно все, что угодно, но есть очень ясное понимание: для Минфина и крупных экспортеров дальнейшее укрепление рубля и вообще долгосрочный тренд на это крайне нежелателен.
Полагаю, что дальнейшее возможное укрепление рубля если и будет, то окажется недолгим и неглубоким.
Факторов в пользу дальнейшего укрепления рубля не так много:
- Спекулятивный поток капитала? Как нахлынули, так и схлынут. Хотя краткосрочно это может быть очень мощный фактор.
- Высокая ставка? Это дело, в принципе, исправимое. Было бы желание.
Что делаю сейчас? Минимизирую активность по данному направлению. Держу в небольшом объеме фьючерсы на доллар/рубль и юань/рубль – просто как страховку. И внимательно слежу за развитием событий.