Как культура уходит на второй план и что мы теряем вместе с ней

Что мы видим в нашем городе? Некую строительную концепцию, когда население запихнуто в высотки. Мегаполис отрицает личные лужайки и палисадники. Он рассуждает парками! Так и исчезли ДК. Произошла отмена. И, главное, как-то естественно! Исчезла шаговая доступность. Булочные, конечно, есть. Не ехать же за хлебом за город, так же? А в ДК «Нефтяник» – пожалуйста. Итак, что мы имеем? Культуру по остаточному принципу. Результаты налицо. Все ДК в прошлом, а на театры ресурсов не хватило. Автомобилей все больше.

А почему происходит отток молодежи? Вот же нашли загадку! Да потому, что нет мест притяжения. Был обычный город. Даже еще без театра и университета, примет типичных мегаполисов. И вдруг – нефть, и город превратился в шахту.

Город каменный – люди железные! Огород, изгородь, городьба – однокоренные слова. Город, состоящий из огромных зданий, каменных громад, человеку несоразмерен. Он выглядит пугающе! Нигде ни травинки, ни деревца.

А глаз ищет соразмерного – лавочки, лютиков, птичек, маленьких детей. А не видать. И нападает тоска, уныние от однообразных серых громад. Человек себе отчета даже не отдает. И почему это хочется в деревню к бабушке и коту Ваське? Там же нет воды из крана и удобства во дворе. А вот поэтому. Из-за фактора соразмерности.

И вот у нас есть город Сургут. Всему малому места нет. Пресловутая точечная застройка. Где бы еще высотку воткнуть и подешевле обойтись? Еще один мрачный курятник с квартирами-шкафами для рабочего люда в робах и с кирками. Им же за счастье!

А еще Филатов как будто на десерт нам автобусную реформу подбросил – теперь на автобусе не поехать. Куда они идут? Пес их знает. Мы, старшее поколение, вынуждены на такси добираться. Нам же пенсия нипочем, на аптеку и продукты и квартплату хватает. В этот театр на ЖД ездили на такси! А теперь и на такси сложно, теперь в театр только самолетом. До Москвы.

Мне кажется, что Сургут сполз в статус захолустья. Географически он удален от центров, но экономически был мегаполисом Севера. А ныне слетел весь блеск, трущоба во главе, жители приуныли, ушли все козыри, уехал цирк.

Зачем нам оркестранты, режиссеры народных коллективов, хореографы? Давайте нефть качать, запивать водкой и дрыхнуть в человейниках. Ишь ты, захотел после работы в хоре петь и хороводы водить. На это нет денег!

И самое ужасное, что так и случилось. Это наша новая реальность.