Депутаты сказали застройщикам «нет»: почему в Сургуте не будет нового дома?

В Сургуте случилось редкое событие: Дума отказалась передавать землю застройщику, потому что в районе улиц Ивана Захарова, Каролинского и Взлетной нет нормальной инфраструктуры. Дети ходят по неосвещенным улицам, школ и больниц рядом нет. Почему депутаты приняли такое решение? Чем грозит остановка строительства? Как должна выглядеть грамотная застройка города? Разбираем ситуацию и пытаемся понять, какое будущее ждет Сургут! Делитесь своим мнением в комментариях.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте впервые за долгое время решили не строить большой, многоэтажный дом. Такая неожиданная штука случилась при подаче Думы города Сургута: депутаты отказались разрешать передачу земли под застройку, потому что в той части города, а это в районе улиц Ивана Захарова, каролинского и Взлетной, полный швах с городской инфраструктурой. Дети оттуда ходят пешком по неосвещенным дорогам в школы в другие районы, ну и так далее, и так далее. Обсудим эту необычную историю сегодня в аудиоформате, потому что у нас есть некоторые технические сложности. Тем не менее, меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Каково тебе было узнать про то, что в Сургуте не будет построен большой дом, и это прямо-таки инициатива депутатов? Как ты отнесся к этой необычной новости для нашего города?

Т.С.: Это хорошо, конечно. Но ничто не мешает зайти с этим вопросом на следующее заседание Думы, и подготовить, скорректировать документы, и провести решение. Потому что застройщик – он, как стенобитное орудие: если он с первого раза не получает желаемого решения, он перегруппировывается, отходит в сторону, заходит с другого тыла и продолжает добиваться поставленной задачи. На кону у застройщиков, понятно, очень большие деньги. И мы здесь говорим не только о прибыли конечной после реализации проекта, мы говорим еще ведь о том, что само производство в девелопменте безостановочное. Это как велосипед: ему нельзя останавливаться, потому что под стройку аккумулируются и разворачиваются очень большие ресурсы – заемные средства, производственные мощности, механизмы, рабочая сила завозится. И очень трудно застройщику на каждый точечный, разовый объект по-новому разворачивать всю эту производственную инфраструктуру. Поэтому я уверен, что сейчас застройщик ходит по кабинетам администрации и доказывает, что он обанкротится, что он остановится, что сейчас солнце упадет на землю и: «Помогите мне, иначе всем кранты».

Это одна часть нашего девелоперского балета. А вторая – то, что действительно депутаты указали на совершенно справедливую вещь. Она называется очень просто: давайте мы, наконец, будем думать не только о несчастных застройщиках, у которых вот все эти объективные и субъективные проблемы, которые я перечислил, а давайте будем, наконец, думать о городе, элементарно просто о городе. О том, что такое город для его жителей, о том, что такое городское пространство, о том, что такое городская инфраструктура, и о том, насколько город правильно спроектирован для качественной жизни его граждан. Если строится жилищный комплекс на несколько тысяч квартир, в котором отсутствуют очевидно необходимые, обязательно полагающиеся инфраструктурные объекты, такие как соцкультбыт, сады, другие…

Д.Щ.: Сады, школы, больницы.

Т.С.: Школы – да, больницы, поликлиники, библиотеки, кружки, какие-то социальные центры, какие-то пункты, я не знаю, типа МФЦ, какие-то государственные и муниципальные учреждения, помогающие жителям на месте решать свои житейские, бытовые задачи. Если всего этого одномоментно с утверждением проекта не проводится в этом самом проекте, то проект должен заворачиваться – это простая вещь, это просто очевидная вещь.

Девелоперы идут, конечно, на хитрости: они сейчас называют встроенно-пристроенные помещения вот этими самыми зонами социального обслуживания населения, куда может прийти… поликлиника та же, какая-то школа или какой-то частный детский сад, но это все уловки, это хитрости. Если бы городское пространственное решение в целом предполагало использование подобных помещений не под бесконечные «наливайки», как вот я тут на днях написал маленькую заметочку, не под «Красное&Белое», не под «Магниты», «Пятерочки», «Монеточки», не под досуг для алкоголиков. А у нас вот, посмотрим на Сургут: все – ну, 80% встроенно-пристроенных помещений, все первые линии, все красные линии – это досуг для алкоголиков, для тех, кто хочет выпить, для тех, кто хочет закусить. Такое ощущение, что город жрунов, и бесконечно выпивающих людей, и бесконечно лечащих зубы, и лечащих свое здоровье, потому что еще к этому добавляются аптеки…

Д.Щ.: Ну да, аптеки.

Т.С.: …Непонятного происхождения и такого же непонятного происхождения стоматологические клиники. А сейчас к этому еще томографы бесконечные, какие-то частные клиники. В общем, абсолютно какой-то стамбульский базар, а не город. Так вот, если бы в городе сформировалась к настоящему моменту политика использования частных пространств под муниципальные общественные нужды, вопросов бы не возникало к девелоперам. Да, конечно, нам нравится, что у вас там по периметру вашего жилищного комплекса на 3 тысячи квартир, на 12 тысяч жителей будет столько-то, столько-то, столько-то садов, школ, каких-то выездных и не выездных кружковых мероприятий. Но этого всего не будет. По факту мы знаем, что будет наоборот: будет «белое-черное», «светлое-темное» «все для», что там у нас курят с булькающей водой.

Д.Щ.: Вейпы и прочее.

Т.С.: Вейпы… Ну это вот – кальян. Вылетело из головы. Поэтому мне кажется, на уровне города Сургута наши местные власти в соавторстве, безусловно, с округом, а может быть, под контролем округа, под кураторством округа должны наконец поставить эту точку в подобной политике. Ни одно новое жилищное строительство не сопровождается, не проводится, не назначается, не разрешается без комплексного проекта. Вообще-то это называется комплексное развитие территории – да?

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Вот и все. Тут, конечно же, могут возразить: «Ну, слушайте, но ведь возле каждого жилого дома не построишь по детскому садику и школе». Безусловно, это так. Не надо абсурдизировать ситуацию. Ну не построишь. Может быть, столько школ и не надо. Но тут мы вообще отсылаемся к более глобальной проблеме, о которой мы говорим очень часто: зачем расширять численность населения города, если мы не справляемся с его социальным обслуживанием?

И кстати говоря, совершенно недавно я услышал на одной лекции вот этот самый тезис: рост численности городов не обязательно означает их развитие – это мировая, кстати, тенденция. Многие города в мире начинают придумывать всевозможные программы по сворачиванию населения, по отказу от вот этого экстенсивного роста своего населения и уходу в какие-то меньшие по численности нормы, потому что поняли очевидную вещь: город-миллионник или город-пятисоттысячник за Крайним Севером (как у нас с этой идеей носилась одна из администраций города) – это может быть красивый символ, но сущностно он не дает ничего абсолютно городу. Город не успевает обслуживать, и содержать, и приводить в порядок свои старые территории, старые микрорайоны.

Более того, он – уже на примере Сургута мы это видим – он не успевает за развитием новых микрорайонов. Жилищный комплекс строится, а выясняется: вода там хреновая, авария на аварии, проблема там с очисткой дворов от снега, проблема с вывозом мусора, проблема с управляющими компаниями, проблема уже с капитальным ремонтом вот этих всех домов – время-то быстро идет: десять лет прошло, а жилой дом требует уже какого-то ремонта. А люди не могут собраться и проголосовать. Люди не могут собраться, проголосовать за приведение своего двора в порядок. И таким образом, муниципалитет теряет контроль над своей территорией. Вот вам яркий пример того, как разрушается ткань городской жизни.

Депутаты, проголосовавшие против этого дома, пока могут праздновать победу, но боюсь, как бы это не была пиррова победа, потому что заход будет. Но нам надо прекращать строительство любого жилья без вшитых в проект и составляющих единое целое с этим проектом социальных объектов.

Еще момент. Надо понимать, что есть развитие территорий, комплексное развитие территорий, когда, условно говоря, большая-большая площадь уходит под застройку чего-то большого, объемного, а есть так называемая точечная застройка. Люди, когда слышат слово «точечная застройка», начинают врассыпную разбегаться, кричать: «Боже, это кошмар, этого нельзя допускать». Но на самом деле города должны осваивать какие-то запущенные участки, или плохо используемые участки, или морально устаревшие и физически устаревшие участки и чего-то туда ставить. Это нормальная практика. Но вот здесь как раз вопрос к уровню интеллектуальной и профессиональной подготовленности городских властей к подобной застройке.

Что надо поставить на месте снесенной «Авроры», например? Мы говорили. Очередной сквер? Но, извините, сквер – это пустота, сквер – это деревья. Это неплохо – вопросов нет. Скверы, парки, бульвары, зелень – они должны составлять значительную часть городской политики любого муниципалитета. Но если был социальный объект, он сносится, исчезает, а на его месте возникают березы, то это политика в никуда просто. Это ухудшение городской среды. Вместо социального объекта должен возникнуть новый социальный объект: еще более качественный, еще более перспективный, с еще более грамотным внутренним содержанием, чем предыдущий. Вот тогда это политика развития. А маскировать городскую политику под развитие парковой деятельности и маскировать отсутствие новой архитектуры созданием парков – это немножко линейный подход, это упрощение. Это упрощение проблематики.

И вот если в городе есть какой-то пустырь, какой-то плохой объект, котлован, который сто лет не застраивается, ну, наверное, город должен там что-то построить. И может быть, он должен туда даже запустить какого-то застройщика с каким-то красивым проектом. Никто же не говорит о том, что в городе Сургуте, который входит в пятерку самых богатых муниципалитетов страны, не должно развиваться бизнес-строительство: строительство бизнес-жилья, премиум-жилья, премиум-сегмента. У нас, кстати, этого всего нет. В Сургуте фактически нет такого сегмента как строительство жилья бизнес-сегмента, премиум-сегмента, лакшери-сегмента. Богатым людям в Сургуте вообще находиться неудобно. Я не пропагандирую богатых в данном случае, но я просто хочу сказать, что богатые создают рабочие места бедным. И богатые платят налоги, потому что они создают производства. И вообще, любой муниципалитет должен бороться за богатых, он должен давать им условия для комфортной жизни. Вот этого в Сургуте нет.

В Сургуте любая точечная застройка – вот как этот дом, но это же дом был просто, хоть и большой, – это фактически точечная застройка. Для кого он предполагался быть построенным? Для среднего класса «минус». Для людей с нижним достатком, для людей, которые пойдут брать ипотеки, которые будут опять 30-40 лет жить на эту свою студию или малосемейку. Эта политика приводит к тупику, понимаете? Поэтому мы уже сегодня не знаем, что же нам делать с дворцом культуры одним, вторым, третьим, что нам делать со станцией юннатов, что нам делать с музеями. Потому что уже интеллектуально город не вытягивает эти задачи. Он не поспевает, потому что обслуживает все новое-новое-новое пребывающее население, у которого запрос минимальный. Этому населению не надо музеев, ему не надо картинных галерей, ему не надо хороших школ. Этому населению надо дать доступную поликлинику, ему надо дать камеру хранения для ребенка в виде детского садика и, желательно, почистить как-нибудь двор. И то – 50/50 запрос этот. Так что вот какие возникают мысли после вот этого неплохого решения нашего депутатского корпуса.

Д.Щ.: Ну что ж, друзья, прошу вас, комментируйте. Несмотря на то, что мы сегодня в аудиоформате и, так сказать, видеоряда у нас особо нет, но мы также выходим на Youtube. Так что комментируйте, пишите, что вы думаете по этому поводу, что думаете в целом о жилищной политике нашего города и какие улучшения всего этого можно придумать. И, тем более, сейчас можно поставить «лайк» и подписаться также на наш канал. У нас много всякого интересного выходит. Всем до свидания. До новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.