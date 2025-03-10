16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,3872   EUR  95,4443  

Новости

Больше новостей
РПЦ предлагает отменить праздник 8 Марта как праздник эмансипации
Комментировать
0
А вы тоже считали, что Юрию Борисову что-то светило на Оскаре?

Да 7%

Нет 62.2%

Все равно 30.8%

Всего голосов: 143

Комментировать
0
Вы читаете книги?

Да, регулярно и много 50%

Да, редко 38.2%

Нет 11.8%

Всего голосов: 136

Комментировать
0
Больше опросов

​Шоколадная шринкфляция

В России вновь подорожала кондитерская продукция

​Шоколадная шринкфляция
Фото спикера

Производители кондитерской продукции вновь повышают отпускные цены на 5-15%, сообщают ритейлеры. Кроме того, крупные поставщики уже начали прибегать к шринкфлякции, то есть снижать вес товара в упаковке для экономии. В чем причины подорожания, и на что обращать внимание при покупке кондитерских изделий, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова.

Основная причина повышения стоимости кондитерских изделий ‒ рост цен на сырье. Например, за год существенно подорожали сахар, масло, молоко и яйцо. Еще один фактор ‒ увеличение кредитной̆ нагрузки: повысились процентные ставки по займам. Также выросли затраты на логистику, подразумевающие транспортные расходы, налоги и таможенные пошлины, упаковку товаров и рекламу.

Покупатели уже понимают, что уменьшение размеров упаковки позволяет сохранить цену на продукт на прежнем уровне. Такой способ хорошо экономит деньги производителей и не влияет на объемы продаж. Однако, может привести к снижению качества: зачастую меняются процентные составляющие, и вместо качественных ингредиентов в состав включаются заменители или продукты более низкого качества.

При покупке кондитерских изделий следует обращать внимание на состав. Качественные кондитерские изделия должны содержать только натуральные ингредиенты, такие как сахар, мука, яйцо, молоко, фрукты и ягоды. В составе не должно быть искусственных красителей̆, консервантов и других добавок, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.

Кроме того, важно обращать внимание на срок годности и условия хранения. Просроченные продукты могут быть опасны для здоровья, поэтому лучше выбирать кондитерские товары с более длительным сроком хранения. Если говорить о шоколаде, то он должен быть герметично упакован, чтобы избежать контакта с кислородом и предотвратить окисление. Срок годности лакомства без добавок от трех до шести месяцев, с добавками ‒ от шести до девяти месяцев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:28, просмотров: 244, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1741589974"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1742151577"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=yacNxj/7gucHmwXYkFxCm1FMjCvFH2BvC1gEU0gHmLQ5cL1YRwxYQEWf6cU2eolM9VYbjOcVESFU3TIhZXgiBsvxGpjLklaIbx69a+NuxjjXfqlAOAOviEUrvBJJjxTJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "657b3236eb6681f22b7f2524b5e323e0.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEcJkU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-10 11:59:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-03-16 23:59:37"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdEcJkU реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россия и Китай хотят полностью отменить визовый режим 753
  2. В Сургутском районе столкнулись две иномарки – три человека пострадали 418
  3. ​В Сургуте продолжается строительство набережной 400
  4. Россиян хотят перевести на 30-часовую рабочую неделю 399
  5. ​На Сургутской ГРЭС-2 началась капитальная инспекция энергоблока №8 ПГУ-410 МВт 398
  6. ​В Тобольском районе появится современный оздоровительный центр для детей 380
  7. ​В России установили новый праздник ‒ День архитектора 375
  8. ​Сургутяне не верят, что власти могут обеспечить внутриквартальное одностороннее движение 367
  9. Югра вошла в тройку регионов с самой низкой безработицей в России 353
  10. На зимниках Югры введут ограничение грузоподъемности 340
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 1801
  2. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1760
  3. ​Пустота ширит пустоту 1680
  4. ​Стоит ли смотреть фильм «Анора» // Впервые вижу 18+ 1592
  5. ​Судьба «Строителя» решена: почему его не будет на старом месте? 1447
  6. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1432
  7. ​Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ до 13% к концу года 1313
  8. Екатерина Бежан: «Моя главная цель – это чемпионат мира по муай-тай» 1271
  9. ​В июне россиян ждут четыре дня выходных благодаря переносу с 8 марта 1270
  10. ​«Это равнение на кого? На Клару Цеткин?»: в РПЦ призвали не праздновать 8 марта 1205
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 13933
  2. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13325
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5859
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4972
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4829
  6. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4374
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 4125
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3983
  9. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 3562
  10. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3303

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика