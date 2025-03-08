Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми! Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого! Много в вас ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!
С теплотой и сердечностью, ваш Ю.И. Важенин
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Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми! Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого! Много в вас ласки, тепла, доброты.
Пусть исполняются ваши мечты!
С теплотой и сердечностью, ваш Ю.И. Важенин
Юрий Важенин, почетный гражданин Югры
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