Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с каплями первыми! Мирного неба вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого! Много в вас ласки, тепла, доброты.

Пусть исполняются ваши мечты!

С теплотой и сердечностью, ваш Ю.И. Важенин