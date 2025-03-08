Поздравление главы Сургутского района с Международным женским днем

Дорогие мамы, бабушки, супруги, дочери, сестры!

Сегодня мы отмечаем Ваш праздник – День весны, Международный женский день!

У вас очень много ролей. Вы и коллеги по работе, и начальники, и бесценные сотрудники, вы волонтеры и активисты. Вы работаете наравне с нами и в то же время ведете дом, воспитываете детей, заботитесь о нас, мужчинах. Вы даете нам свою любовь, заботу, помощь и поддержку.

Желаю вам любви, здоровья, благополучия. Заботы, поддержки и защиты ваших мужчин. Любите и будьте любимы! С праздником вас!