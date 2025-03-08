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Вы работаете наравне с нами и в то же время ведете дом, воспитываете детей, заботитесь о нас, мужчинах

Поздравление главы Сургутского района с Международным женским днем

Вы работаете наравне с нами и в то же время ведете дом, воспитываете детей, заботитесь о нас, мужчинах
Фото: Андрей Трубецкой

Дорогие мамы, бабушки, супруги, дочери, сестры!

Сегодня мы отмечаем Ваш праздник – День весны, Международный женский день!

У вас очень много ролей. Вы и коллеги по работе, и начальники, и бесценные сотрудники, вы волонтеры и активисты. Вы работаете наравне с нами и в то же время ведете дом, воспитываете детей, заботитесь о нас, мужчинах. Вы даете нам свою любовь, заботу, помощь и поддержку.

Желаю вам любви, здоровья, благополучия. Заботы, поддержки и защиты ваших мужчин. Любите и будьте любимы! С праздником вас!


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Сегодня в 08:40, просмотров: 31, комментариев: 0
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