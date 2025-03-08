Глава Сургута Максим Слепов поздравляет с Международным женским днём

Дорогие сургутянки!

Искренне поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём!

Ваши обаяние, нежность, забота, милосердие делают наш каждый день добрее и прекраснее. Мы ценим вас за профессиональные достижения и сохранение домашнего очага. Благодарим за таланты и целеустремлённость, дружбу и доброту, любовь и самоотверженность.

Мамам и супругам участников специальной военной операции, женщинам-добровольцам особые пожелания. Вы – крепкий тыл наших бойцов, источник их силы и мужества.

Милые женщины, желаю вам здоровья, света, тепла, любви! Пусть каждый день для вас будет весенним. Добра вам и благополучия!

С праздником!