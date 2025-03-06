Строительство ГКЦ на месте недостроенной станции юннатов вызывает вопросы

Принято решение о строительстве нового здания Городского культурного центра на месте недостроенной станции юннатов, которую планируют снести.

В качестве аргументов:

1) на «старом месте» − мало места (во вчерашнем интервью озвучивалась потребность в 7.000 м2);

2) требуется реконструкция инженерной инфраструктуры, ориентировочно, +400 млн. рублей;

3) в районе Строителей планируют возвести школу и детский сад;

4) следствие из п.3 − возможный транспортный коллапс в районе;

5) за основу для строительства возьмут ранее разработанный проект.



Это все очень хорошие и сильные аргументы.

К которым, однако, даже у неспециалиста в этой области (я отлично понимаю и признаю, что полнейший профан в строительстве), сразу возникают вопросы.

1. Какой «старый» проект? Если тот, который продвигали в прошлом году, то почему раньше для него было достаточно места, а сейчас стало мало? На этой площадке уже запланировано строительство чего-то еще, о чем пока никто не знает?

2. Да, логично, что микрорайон, застроенный двухэтажными деревянными домами требовал совсем иную нагрузку на коммуникации, нежели требует район, застроенный высотками. Однако же «большие» дома на улице Университетской стоят − если их коммуникации планируется «продлить» до станции юннатов − то не выльется ли это по деньгам в те же самые 400 млн? А то и дороже? И что мешает продлить эти коммуникации в обратную сторону, к месту, где стоял ДК?

3. По школе и детскому садику в этом районе вообще ничего не понятно. Слышал сплетню, что вообще там землю уже «Бруснике» продали под жилищный комплекс.

4. А точно не получится транспортного коллапса на улице Университетской в результате постройки здания там? Вон, на объездной ангар-распределительный центр построили − он изрядно, как мне кажется, автомобилистам жизнь усложнил.

5. Ранее разработанный проект, признаюсь, мне не очень нравился. Слишком он большой. И не слишком красивый, на мой взгляд. Но есть социальные нормы для таких учреждений и нормативы, которые необходимо учитывать, поэтому «скрипя сердцем» на этот проект согласился...

6. Но! «Старый» проект подразумевал ликвидацию расположенной рядом березовой рощицы − а точно ли новое месторасположение не «залезет» на территорию парка на Сайме? Прозвучит цинично, но 50-летние березы в данной ситуации, наверное, менее ценны, чем столетние сосны и Ботанический сад на Сайме, нет?

Но, повторюсь, я не специалист.

И, обсудив с инициативной группой, мы приняли решение направить в Общественный совет Сургута письмо с просьбой организовать обсуждение и высказать взвешенное объективное профессиональное мнение как о технических аспектах, так и о видении, как строительство нового ДК «Строитель» укладывается в стратегическое развитие города, какую роль играет не только с «практической», но и социальной, культурной и духовной точек зрения.

Уверен, что мнение Общественного Совета Сургута − людей, многих из которых мы знаем лично, уважаем и доверяем, − не может не учитываться при принятии решения о строительстве ДК «Строитель».